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    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil

    Los dos aparatos cayeron en el recinto de una iglesia abandonada, no registrándose sobrevivientes.

    Por 
    Europa Press
     
    Daniela Silva
    Foto de ARCHIVO. Bomberos de Río de Janeiro (Brasil). BOMBEROS DE RÍO DE JANEIRO

    Seis personas han muerto este domingo tras una colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros en Río de Janeiro, en Brasil, según han informado las autoridades.

    De acuerdo a los antecedentes que se manejan del hecho, el choque ocurrió a las 8.59 horas de la mañana en el suroeste de Río de Janeiro. Según los Bomberos, no ha se han registrado sobrevivientes.

    Los dos aparatos cayeron en el recinto de una iglesia abandonada que es arrendada por la empresa de autos eléctricos BYD para almacenamiento.

    Uno de los helicópteros sufrió una gran explosión al tocar tierra y las llamas afectaron a varios automóviles que estaban en el lugar, lo que causó explosiones posteriores. La columna de humo se podía divisar desde varios kilómetros.

    El segundo helicóptero no explosionó tras impactar, pero quedó con el tren de aterrizaje hacia arriba. Los restos han quedado dispersos en un radio de 100 metros.

    Unos 45 militares y 15 vehículos fueron movilizados para responder a la emergencia.

    Según reportó el medio DW, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

    Por el momento se desconocer las causas de la colisión.

    Más sobre:MundoBrasilRío de JaneiroAccidente aéreo

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