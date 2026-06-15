José Manuel Restrepo: el compañero de fórmula que modera la candidatura de Abelardo de la Espriella por la presidencia de Colombia

“Tuve perfectamente claro, desde el primer momento cuando anuncié mi candidatura, que un hombre de sus condiciones académicas, profesionales, de su formación y de su trayectoria va a ser determinante en la reconstrucción de Colombia”.

Eso señaló Abelardo de la Espriella, el abanderado presidencial de extrema derecha que -en contra de los pronósticos de los sondeos- resultó victorioso en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo pasado en Colombia, respecto de su compañero de fórmula, el candidato a vicepresidente José Manuel Restrepo.

El abogado y empresario que lidera el movimiento político Defensores de la Patria, logró una posición ventajosa en la primera vuelta frente al candidato oficialista Iván Cepeda tras una campaña enfocada en la seguridad, crecimiento económico, reducción del Estado y un discurso agresivo en contra de la gestión del actual presidente Gustavo Petro y de la izquierda.

Respecto del último punto, recientemente De la Espriella afirmó: “Mis enemigos son Cepeda y Petro, y con ellos sí que me voy a enfrentar, a ellos sí que voy a castigar como corresponde”, dice el candidato que prometió recurrentemente “destripar a la izquierda” durante su campaña.

Apoyado por Donald Trump tras su victoria en primera vuelta, De la Espriella ha tenido un rápido ascenso en las encuestas, que lo sitúan como el ganador del balotaje programado para el próximo 21 de junio. El sondeo de la firma brasileña AtlasIntel arrojó que el abogado, que usa el apodo de “el Tigre”, sobrepasaría a Cepeda por 8 puntos porcentuales en la segunda vuelta.

🇨🇴 ENCUESTA ATLAS/SEMANA



En la primera encuesta tras la primera vuelta, Abelardo de la Espriella lidera la segunda vuelta con una ventaja de 7,7 puntos sobre Iván Cepeda.



🟡De la Espriella: 50,3%

🔴Cepeda: 42,6%

⚪️Blanco/nulo: 4,2%

⚫️No sé: 2,9% pic.twitter.com/AiJZ4bd9ND — AtlasIntel ESP (@AtlasIntelESP) June 3, 2026

Apoyado en un discurso agresivo, De la Espriella ya capturó buena parte del voto de los sectores conservadores del electorado colombiano. Previo a la primera vuelta del 31 de mayo, los sondeos de opinión proyectaban que la candidata uribista -la derecha tradicional-, Paloma Valencia, tendría más del 20% de los votos. Sin embargo, la representante de Centro Democrático apenas alcanzó el 6%.

Mientras, respecto de De la Espriella, las encuestas proyectaron resultados cercanos al 30%, pero alcanzó el 43,78% de las preferencias. Cepeda, por su parte, que aparecía como favorito, quedó en segundo lugar con un 40,99%.

En este contexto, la figura de José Manuel Restrepo fue integrada, según analistas consultados por La Tercera, como un contrapeso “técnico” y la “cara moderada” de la candidatura del polémico abogado, no solo como una estrategia electoral sino para dar gobernabilidad con experiencia en gestión pública ante eventuales crisis.

Esto, en definitiva, podría asegurar la llegada de la fórmula de De la Espriella y Restrepo a la Casa de Nariño.

Atraer al uribismo

José Manuel Restrepo es economista del London School of Economics y tiene una larga trayectoria como rector de instituciones de educación superior colombiana. Fue rector de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, luego del Colegio de Estudios Superiores de Administración. Dirigió la Universidad del Rosario entre 2014 y 2018, y desde 2022 hasta principios de este año fue rector de la Universidad EIA.

Entre medio, Restrepo dejó las filas de la academia para asumir dos carteras ministeriales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022). En 2018 lideró el Ministerio de Comercio. Posteriormente, en 2022 y en un contexto de déficit fiscal y tensiones sociales debido a la pandemia, fue designado como jefe de la cartera de Hacienda.

Así, la experiencia de Restrepo en cargos públicos contrasta con la nula carrera de De la Espriella en los mismos. En conversación con La Tercera, el académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Mauricio Reyes señala: “Restrepo, además, siendo aparentemente menos carismático, en contraste con la figura caribeña de De la Espriella, aparece como un balance reposado y reflexivo que aporta equilibrio a sectores conservadores base de la campaña”.

En una línea similar, el profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes de Colombia (Uniandes), Carlos Ramírez, se refirió a la conveniencia electoral de designar al economista. “Restrepo no baila al son de los tigres y gallinas de IA que animan los espectáculos políticos de Abelardo de la Espriella”, describió el académico a La Tercera, en referencia al extensivo uso de IA por parte del abanderado de Defensores de la Patria en las elecciones.

¡Gracias, @jrestrp!



Te subiste a este barco creyendo, junto a tu familia, que la Patria Milagro es posible. Gracias por tu lealtad, tu compromiso y por asumir este desafío histórico con valentía y amor por Colombia.



Nos restan 21 días para seguir haciendo historia y culminar… pic.twitter.com/3YMCoHY39e — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

“Para algunos sectores del electorado, (Restrepo) transmite un mensaje de seriedad y visión económica. Su rol se debe, sobre todo, a su capacidad de unir a De la Espriella con fracciones de la derecha más tradicional y con movimientos locales de derecha”, aseguró Ramírez.

Y es que, según explicó el académico de la Uniandes, la carrera del exministro de Iván Duque está fuertemente ligada a la derecha tradicional colombiana. Restrepo habría asumido la rectoría de la Universidad del Rosario con el apoyo del expresidente conservador Andrés Pastrana. Agregó que el exministro “ha tenido cercanía, también, con la exvicepresidenta uribista, Martha Lucía Ramírez. Igualmente, ha tenido una larga cercanía con una figura de las entrañas del Centro Democrático como María del Rosario Guerra -exministra de Álvaro Uribe- y el mismo Iván Duque”.

Así, según Ramírez, la elección de Restrepo sería “uno de los puentes que une la candidatura de Abelardo de la Espriella con una derecha afín ideológicamente, pero sin liderazgos viables”.

Por lo tanto, la fórmula De la Espriella-Restrepo respondería a presentar una opción conocida y atractiva para el electorado uribista. Sin embargo, el académico de la UNAL Mauricio Reyes argumentó que la elección del exministro como candidato a vicepresidente no respondería únicamente a estrategia electoral para atraer a la derecha tradicional.

“Restrepo, con su fama de administrador de crisis y reconstructor de finanzas, será una pieza clave en temas que estallarían sobre todo en los primeros 100 días de gobierno, como la crisis de la salud o la quiebra de cientos de hospitales por cuenta de las Entidades Promotoras de Salud”, aseguró Reyes.

Un rol por definir

En la institucionalidad colombiana, el cargo de vicepresidente existe principalmente para reemplazar al mandatario en caso de ausencia. Así, el segundo al mando no tiene un rol en la dirección del gobierno o de alguna cartera específica. Sin embargo, sí puede asumir una.

Restrepo se ha referido a este asunto durante la campaña. Según el medio colombiano La Nación, el candidato vicepresidencial ha señalado: “No seré un vicepresidente decorativo. Seré un ejecutor disciplinado, enfocado en hacer que las cosas pasen en la Patria Milagro -el programa de gobierno de De la Espriella- que estamos proponiendo”.

Y, según señalaron en campaña los candidatos, la estrategia de la fórmula presidencial consiste en una división de roles: mientras De la Espriella se concentraría en la política interna y el orden público, Restrepo asumiría la gestión económica y la agenda internacional, buscando actuar como interlocutor ante los inversionistas y organismos multilaterales.

El mismo exministro de Duque aseguró en una entrevista con la revista Semana que su incursión en la política electoral -la primera de su carrera- responde a lo que él denominó un “llamado al servicio para preservar la estabilidad democrática y el rigor fiscal frente a los riesgos de déficit y endeudamiento”.

Al respecto, Reyes señaló que “lo que parecería es que Restrepo, por el momento, asumirá como un coordinador de políticas de reconstrucción en temas de macroeconomía y reconstrucción de confianza inversionista y restablecimiento de relaciones estratégicas con Estados Unidos e Israel”.

Ante la falta de experiencia en administración pública de De la Espriella, la gestión en un eventual gobierno podría recaer fuertemente en la asesoría y liderazgo de su compañero de fórmula, con más bagaje político y administrativo.

Sobre esto, el académico de la UNAL señaló a La Tercera que “De la Espriella ha insistido mucho en que se rodeará de gente mejor que él, y eso lo ha hecho como empresario. No creo que Restrepo se convierta en una figura dependiente, pero sí protagónica y quizá un director de orquesta tecnocrático”. Sin embargo, a la fecha, De la Espriella no se ha referido a la posibilidad de que Restrepo asuma el liderazgo de algún ministerio.