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    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Fue desarrollado por un equipo de la Universidad de Washington y analizó la relación entre el alcohol y distintos indicadores. Según su autora principal, la Dra. Emmanuela Gakidou, “en el caso del cáncer, la evidencia es consistente e inequívoca: el riesgo aumenta con cualquier nivel de consumo”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio. Foto: referencial.

    Un estudio publicado a principios de junio en Nature Health concluyó que consumir una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer.

    La investigación fue desarrollada por un equipo de científicos de la Universidad de Washington en Estados Unidos y analizó la relación entre el alcohol y distintos indicadores de salud.

    El alto consumo de alcohol se asoció con un mayor riesgo en las 20 afecciones analizadas, que además del cáncer, incluían la diabetes tipo 2, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardíacas e infecciones respiratorias.

    Sin embargo, uno de los hallazgos más destacados por los autores es que el consumo de menos de una bebida al día también puede tener consecuencias, especialmente en relación al cáncer.

    El estudio revisó 843 trabajos previos que se realizaron entre 1961 y 2023, y asignó una calificación de 0 a 5 puntos para evaluar la solidez y la consistencia de la relación entre el alcohol y cada afección de salud, según la evidencia disponible.

    La autora principal de la investigación, la Dra. Emmanuela Gakidou, declaró a través de un comunicado: “La ciencia sobre el alcohol y la salud es realmente compleja”.

    “En el caso del cáncer, la evidencia es consistente e inequívoca: el riesgo aumenta con cualquier nivel de consumo de alcohol”.

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio. Foto: referencial.

    Qué dice el estudio sobre el consumo de alcohol y el riesgo de cáncer

    La investigación encontró asociaciones perjudiciales entre el consumo de alcohol y los 10 tipos de cáncer analizados, con un riesgo que aumentaba progresivamente a medida que se incrementaba la ingesta.

    Los tipos de cáncer incluidos en el estudio fueron: de mama, colorrectal, esófago, laringe, hígado, labio y cavidad oral, faringe, páncreas, próstata y estómago.

    Los autores vieron que incluso un consumo inferior a una bebida estándar diaria, o menos de 10 gramos de alcohol puro, se asoció con un mayor riesgo de cáncer de faringe, colorrectal, esófago, mama, hígado, páncreas y próstata.

    La ingesta de alcohol también se relacionó con un mayor riesgo de pancreatitis, cirrosis y otras enfermedades hepáticas crónicas.

    Cabe precisar que el estudio mostró asociaciones, no relaciones de causa y efecto, y que también presentó algunas limitaciones.

    Los investigadores reconocieron que, en los trabajos revisados, el consumo de alcohol y factores como el tabaquismo o el tipo de dieta fueron autoinformados, “lo que puede introducir errores de medición”.

    “Aunque ajustamos la calidad del estudio utilizando covariables de sesgo seleccionadas, estas reflejan características observables del estudio y no pueden eliminar por completo el sesgo residual de factores no medidos”, precisaron.

    Aseguraron que sus hallazgos tienen implicaciones para la salud pública y las directrices de consumo de alcohol.

    Sostuvieron a través del comunicado: “Las directrices nacionales e internacionales de consumo varían ampliamente, con umbrales de riesgo más bajos que oscilan entre aproximadamente 8 y 42 gramos al día para mujeres y entre 10 y 52 gramos al día para hombres”.

    “El estudio no encontró diferencias sistemáticas en las relaciones entre alcohol y salud por sexo, lo que sugiere que los umbrales específicos de cada sexo pueden no reflejar completamente la evidencia entre los resultados”.

    Los autores plantean que las guías deberían “basarse en la evidencia más actualizada en todo el rango de resultados de salud, desalentar el consumo excesivo de alcohol y comunicar claramente que incluso una ingesta baja o moderada se asocia con un mayor riesgo de varias condiciones, especialmente cánceres”.

    “La concienciación pública sobre la relación del alcohol con el cáncer sigue siendo relativamente baja, especialmente en condiciones que se discuten menos en este contexto, como el cáncer de mama y colorrectal. Se necesita una guía eficaz de salud pública para comunicar claramente los posibles impactos del alcohol en la salud y ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas sobre el consumo de alcohol”, sentenciaron a través del comunicado.

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