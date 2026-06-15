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    China celebra el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y reivindica su papel para “restaurar la paz en la región”

    El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, ha mostrado su deseo de que las partes firmen el memorando de entendimiento según lo previsto.

    Por 
    Europa Press
    Bandera de Irán. Foto: Europa Press - Fabian Sommer/dpa - Archivo

    Las autoridades de China han celebrado este lunes el acuerdo provisional alcanzado por Estados Unidos e Irán y han reivindicado su papel “constructivo” para poner fin al conflicto y “restaurar la paz en la región” de Oriente Próximo, al tiempo que han dado las gracias a Pakistán por su mediación.

    El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha mostrado su deseo de que las partes firmen el memorando de entendimiento según lo previsto. “China también espera que todas las partes involucradas mantengan su compromiso con la vía de la paz y resuelvan las diferencias mediante el diálogo y la negociación”, ha afirmado, según informaciones recogidas por el diario ‘Global Times’.

    En este sentido, ha hecho hincapié en que Pekín está “dispuesto a colaborar” con la comunidad internacional para seguir “desempeñando un papel constructivo en el restablecimiento de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y la región del golfo Pérsico a la mayor brevedad posible”.

    Al ser preguntado sobre el papel de China y las posibles soluciones a la situación en el estrecho de Ormuz, Lin ha afirmado que desde que estallaron los ataques, “China ha estado trabajando para lograr un alto el fuego y avanzar hacia la paz”.

    “La propuesta de cuatro puntos de China para impulsar la paz y la estabilidad en la zona refleja su postura consistente y sus esfuerzos para promover la paz, poner fin a los conflictos, abogar por el diálogo y tender puentes sobre las diferencias”, ha zanjado.

    Más sobre:Estados UnidosIránAcuerdoChina

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