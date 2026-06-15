Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana resolvió decretar –por tercera vez consecutiva- preemergencia ambiental para este lunes 15 de junio, debido a los altos niveles de contaminación en el aire registrados en la cuenca de Santiago, y con el fin de resguardar la salud de los habitantes de la región.

Cabe señalar que, hasta el momento, se han decretado en la RM cinco preemergencias ambientales en lo que va del año y 13 alertas ambientales por MP2,5.

En torno a la calidad del aire, a la 01.00 horas de este domingo, la estación de Pudahuel constató preemergencia por MP2.5, y una hora después se sumó la estación de Cerro Navia, condición que se mantuvo durante toda la jornada dominical.

En términos meteorológicos, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé para este lunes un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal en altura. Las temperaturas previstas estarán entre los 4°C y 21°C, no existiendo probabilidad de advección hacia el poniente y centro de la cuenca de la RM.

Actualmente, rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la RM.

Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

En tanto, el Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí modificar la intensidad de la ejecución durante su desarrollo, abordando aquellos objetivos de aprendizaje, que además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular, realizándolas bajo techo.

Restricción vehicular

Para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares sin sello verde, de años anteriores al 2002, la restricción rige para todos los dígitos al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio. Fuera de este anillo, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, la medida se aplicará en las patentes terminadas en 6-7-8-9-0-1, desde las 7.30 a 21 horas.

Asimismo, para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los dígitos 8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

Para motocicletas y similares inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los dígitos 8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

Para los buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales sin sello verde, la restricción regirá para las patentes terminadas en 6-7-8-9-0-1, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, entre las 10 y las 16 horas.

En tanto, para los vehículos de carga, incluyendo las camionetas, sin sello verde, se aplicará en los dígitos 4-5-6-7-8-9 al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio entre las 10 y las 18 horas.

Finalmente, para vehículos de carga, furgones y camionetas con sello verde, aplica la medida en los dígitos 2-3.