La Liga Árabe dice que el acuerdo EE.UU.-Irán es “un paso importante para el fin de la agresión iraní e israelí”

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, ha aplaudido el memorando de entendimiento alcanzado por Estados Unidos e Irán para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente y ha afirmado que este paso supone “un paso importante hacia el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra territorios árabes” en la región de Medio Oriente.

Así, ha manifestado en un comunicado que el pacto, que se firmará oficialmente el 19 de junio, podría generar “las condiciones adecuadas para iniciar un proceso que ponga fin a la guerra y logre una estabilidad sostenible en la región”, al tiempo que ha advertido sobre “los continuos intentos de Israel de socavar el acuerdo y perpetuar el estado de guerra permanente”.

Abul Gheit ha destacado además los esfuerzos diplomáticos realizados por varios países para lograr el acuerdo y ha reclamado a las partes implicadas que afronten las próximas negociaciones “con espíritu positivo”, así como que se esfuercen para “lograr una solución pacífica a la crisis”.

Por último, ha hecho hincapié en que “cualquier acuerdo final alcanzado debe respetar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de los Estados árabes y tener en cuenta las legítimas demandas árabes relativas al logro de la seguridad en la región”, según un comunicado publicado por el organismo a través de redes sociales.

En esta línea, los gobiernos de Arabia Saudí y Kuwait han aplaudido igualmente el acuerdo y han ensalzado las labores de mediación de Pakistán y Qatar. Riad ha remarcado la importancia de “restaurar la seguridad y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz al ‘statu quo’ previo al 28 de febrero”, fecha en la que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva sorpresa contra Irán.

“El Reino expresa su aspiración a lograr una paz que fortalezca la seguridad de la región y del mundo, mediante la consecución de un acuerdo permanente que tenga en cuenta los intereses de seguridad de los países de la región y se adhiera al principio de respeto a los asuntos internos de los Estados”, ha manifestado el Ministerio de Exteriores saudí en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Kuwait ha expresado su apoyo a “todos los esfuerzos destinados a resolver las disputas y los conflictos de forma pacífica” y ha expresado su deseo de que el memorando de entendimiento “suponga un paso importancia hacia posturas más amplias a la hora de abordar los asuntos pendientes a través de soluciones sostenibles que consoliden los principios de buena vecindad”.

“Esto contribuirá a sentar las bases de la seguridad y la estabilidad tanto a nivel regional como internacional, y garantizará la continua libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, ha dicho Kuwait, que ha reclamado a las partes que “participen en las próximas conversaciones con un espíritu positivo y constructivo, en apoyo de los esfuerzos para fortalecer la cooperación, consolidar la estabilidad y lograr la prosperidad para los pueblos de la región y del mundo”.