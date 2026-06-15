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    Encuesta CEP: mujeres, segmentos de menores ingresos y jóvenes son los más pesimistas con la economía en próximos 12 meses

    Frente a la pregunta: “¿Usted piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país mejorará, no cambiará o empeorará?”, un 31% dijo que el escenario empeorará, un salto significativo frente al 15% anterior. Entre las mujeres, el 34% se inclinó por responder afirmativamente esa la pregunta, frente a solo el 29% de los hombres, y también el 34% de los encuestados con edades entre los 18-29 años y 30-44 años. Por su parte, el segmento D y E en un 39% optó por esa respuesta, y el 57% de quienes se consideran de izquierda.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Pobreza y salarios son los temas económicos que preocupan y que anotaron los mayores saltos en la última versión de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), dada a conocer la semana pasada. Y a la hora de proyectar la situación económica del país y la personal en los próximos 12 meses, son las mujeres, los segmentos de menores ingresos y las personas jóvenes los más pesimistas.

    Los resultados se basaron en preguntas realizadas entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, y corresponden al primer sondeo en el actual gobierno de José Antonio Kast. La encuesta tuvo lugar antes de la cuenta pública presidencial del 1 de junio.

    A nivel general, los temas de inquietud que dominaron las preferencias de la ciudadanía fueron delincuencia (que bajó de 61% a 57% respecto al estudio realizado en septiembre-octubre de 2025), salud (de 38% a 42%) y educación (de 23% a 28%).

    En materia económica, en la pregunta “¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno?”, el empleo bajó de 26% a 17%.

    En el caso de la pobreza, pasó de un 12% a un 16% de las menciones, mientras que el sueldo también destacó por su salto entre la antepenúltima versión de la medición y la actual, de 13% a 17%.

    Situación actual

    En lo que se refiere a la evaluación de la situación presente de la economía, la encuesta arroja una percepción con signos, por un lado, algo menos negativa, pero también con desmejoras.

    Así, ante la pregunta: “¿Cómo calificaría usted la actual situación económica del país?”, un 45% dijo que “mala y muy mala”, una baja frente al 48% de la medición pasada y su menor nivel desde la medición de agosto de 2021 (35%).

    Al abrir la respuesta, se aprecia que el 50% de las mujeres se inclinó por esta opción, así como el 48% de quienes viven en zonas rurales y el 56% de quienes tienen 60 años o más.

    La opción también fue mayoritaria entre quienes tienen educación media incompleta, con un 59%, lo mismo que en el segmento socioeconómico D y E, con un 57%.

    A su vez, el 52% de quienes se declaran de izquierda calificaron la situación económica actual del país como “mala y muy mala”.

    Por otra parte, un 43% dijo que la situación hoy no es “ni buena ni mala”, un salto estadísticamente significativo frente al 36% de la edición pasada.

    Mientras que el grupo que apoya la afirmación de que la economía actual es “buena o muy buena” bajó de 16% a 11%. En él, un 15% de los hombres se inclinó por esta opción y solo un 7% de las mujeres. En tanto que el 14% de quienes tienen entre 30 y 44 años optó por esa respuesta, así como el 15% de quienes poseen educación superior.

    La visión positiva sobre la economía es compartida por el 11% de los segmentos socioeconómicos C2 y C3, y por el 15% de quienes se declaran de izquierda, 10% del centro y 13% de derecha.

    Mirada a un año

    De cara al futuro, las visiones negativas y neutras son las que destacan más por su variación —la primera al alza y la segunda a la baja—, aunque la positiva también crece.

    Frente a la pregunta: “¿Usted piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país mejorará, no cambiará o empeorará?”, un 31% dijo que el escenario empeorará, un salto significativo frente al 15% pasado.

    Entre las mujeres, el 34% se inclinó por responder afirmativamente a la pregunta, frente a solo el 29% de los hombres.

    También se inclinó por esa opción el 34% de los encuestados con edades entre los 18-29 años y 30-44 años.

    Lo mismo el 34% de quienes tienen educación superior, el 20% de aquellos con educación media incompleta y el 28% con educación media completa.

    Por su parte, el segmento D y E, en un 39%, optó por esa respuesta, y el 57% de quienes se consideran de izquierda, el 31% con una posición de centro y un 15% de derecha.

    Por otro lado, quienes proyectan un futuro de la economía ni bueno ni malo bajó de un 51% al 33%, su menor nivel desde la encuesta de noviembre-diciembre 2022 (31%), siendo además la respuesta mayoritaria frente a la pregunta.

    Finalmente, quienes creen que la economía mejorará subió del 29% al 32%, su mayor nivel desde noviembre-diciembre 2010 (40%).

    El 35% de los hombres se inclinó por esta opción, pero solo el 30% de las mujeres. El 36% de la zona rural respondió afirmativamente, mientras que, al analizar por edad, el 37% de quienes tienen entre 45-59 años prefirió esa alternativa, el 33% de aquellos con educación media incompleta, el 35% con educación media completa y el 30% con educación superior.

    En tanto, el 32% de los segmentos C2 y C3 apuesta a que la economía mejorará, así como el 58% de aquellos que se declaran de derecha, 32% de centro y 11% de izquierda.

    La encuesta CEP también preguntó sobre las finanzas personales. Así, ante la consulta: ¿Cómo calificaría usted su actual situación económica?”, destacó la variación en el segmento positivo y neutro.

    Un 54% dijo que su escenario económico no era ni bueno ni malo, respuesta que fue mayoritaria ante la pregunta. Esto implica además una subida estadísticamente significativa frente al 49% de la medición anterior.

    El 52% de los hombres se inclinó por esa respuesta y el 55% de las mujeres, mientras que por la opción votó el 57% de las personas en zonas rurales y el 53% de aquellos en zonas urbanas.

    El 62% de las personas entre 18 y 29 años también optó por esta variable, el 50% de quienes tienen educación media incompleta, 57% con media completa y 54% de quienes tienen educación superior.

    Igual el 56% de los segmentos C2 y C3, y el 54% de los D y E. Y por posición política, el 46% de quienes se declaran de izquierda, el 61% de centro y el 46% de derecha.

    La respuesta de quienes dijeron que su situación económica era “buena o muy buena”, retrocedió significativamente. En la medición pasada, la afirmación era compartida por un 33% de la muestra y ahora solo por un 25%. En tanto, un 21% dijo que su situación económica era mala o muy mala, un aumento respecto al 18% de la edición pasada.

    Frente al futuro a 12 meses, la percepción de la economía personal destacó en el grupo de los más pesimistas. El porcentaje de quienes creen que su escenario será “mucho peor o peor” se elevó de un 5% al 12%, su mayor nivel desde la medición de junio y julio de 2024 (12%).

    En tanto, el porcentaje de personas que contestó que la economía del hogar sería “mejor o mucho mejor” en un año bajó del 43% al 38%.

    Y el 42% de los hombres se inclinó por esta opción, versus el 35% de las mujeres.

    Al analizar por edades, los menos jóvenes se muestran más pesimistas. Para el 45% de los encuestados entre 18 y 29 años, la economía del hogar sería “mejor o mucho mejor” en 12 meses; para el 47% de aquellos en un rango de 30-44 años y para el 37% de quienes tienen entre 45-59 años.

    Un 34% de quienes poseen educación incompleta votó a favor de esta opción, el 38% con educación media completa y el 41% con educación superior.

    Respecto al grupo neutro, un 48% dijo que estima que su situación será igual en 12 meses más, una baja respecto al 51% de la edición pasada y la segunda caída consecutiva desde el 56% alcanzado en la versión antepenúltima de la encuesta CEP. Esta opción fue la mayoritaria ante la pregunta.

    El 45% de los hombres dijo igual y el 52% de las mujeres se inclinó por la opción, el 49% de las personas en zona urbana y el 46% en zona rural.

    La opción también fue mayoritaria entre los mayores. Así, entre quienes tienen más de 60 años, el 54% cree que su situación será igual, cifra que cae al 49% para el rango de 44 a 59 años, al 44% para los de 30-44 años y al 48% para quienes tienen entre 18 y 29 años.

    El 46% de quienes tienen educación de media incompleta se inclinó por esta respuesta, el 49% con media completa y el 50% con educación superior.

    Endeudamiento

    En temas relativos a la economía personal, el CEP además preguntó por los niveles de endeudamiento.

    Ante la consulta sobre cuán preocupado está por pagar sus deudas, en una escala donde 0 es nada preocupado y 10 muy preocupado, el 13% se inclinó por un rango de 0-3, un 14% de 4 a 6, pero un 73% se inclinó por el rango de 7 a 10, es decir, muy preocupado.

    Entre quienes marcaron esta última opción, está el 72% de los hombres y el 74% de las mujeres, el 76% de quienes viven en zona rural y el 73% en zonas urbanas.

    La inclinación se repite en distintos rangos etarios: se inclinó por la opción el 72% de las personas entre 18 y 29 años, el 74% de quienes están en el rango de 30-44 años, el 78% entre 45 y 59 años y el 69% de quienes tienen 60 años o más.

    Más sobre:EconomíaEncuesta CEP

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