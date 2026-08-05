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    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    El exempresario fue interpelado por un usuario de X que lo apuntó como uno de los beneficiados de la exención de contribuciones a los adultos mayores.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Archivo: Andrónico Luksic (2022). Andres Perez

    El empresario retirado y ligado a una de las mayores fortunas del país salió al debate de la exención de contribuciones a la vivienda principal de adultos mayores consignada en la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Andrónico Luksic fue interpelado por la medida y salió al paso.

    “No se preocupe tanto por mis contribuciones; para su tranquilidad, yo voy a seguir pagando mis contribuciones hasta el día que me muera, así que no es necesario que usted me pague nada!”, dijo en su cuenta de X tras ser interpelado por un usuario que lo identificó como un beneficiado con la medida.

    El usuario mencionó a Luksic (72) en relación con los cuestionamientos de que la compensación, por lo que se deja de percibir por la exención de ese impuesto, sea compensada a los municipios con fondos fiscales.

    Ante este contexto, el usuario, citando a la cuenta de Luksic, hacía alusión a que con sus impuestos se financiaría la exención de contribuciones a una de las mayores fortunas del país. Un argumento que se utilizó para no avanzar con la medida.

    Mejor preocúpese por el futuro del país y de seguir aportando a Chile como todos los chilenos”, cerró Luksic en su comentario.

    En tanto, sobre la medida que todavía no entra en vigencia, considera que los contribuyentes que opten por acogerse a esta exención deberán presentar una declaración jurada anual acreditando que es la vivienda principal la que se postula para no pagar ese impuesto.

    Por otra parte, la obtención improcedente de este beneficio será sancionada con multa del 300% del impuesto eludido.

    Otro debate sobre este tema fue el mecanismo de compensación a los municipios. El artículo aprobado este martes establece que la Tesorería General de la República distribuirá los recursos, de tal forma que cada municipio reciba “la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir”.

    Sin embargo, los alcaldes opositores pedían que la compensación de los US$ 70 millones que vendrá de parte del Estado entre directamente al Fondo Común Municipal (FCM) —glosa de platas de las comunas con más recursos a las más vulnerables— y de esta manera sea distribuido más equitativamente, según su mirada.

    Más sobre:EconomíaImpuestosContribucionesAndrónico Luksic

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