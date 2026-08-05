Expectativas de IPC para julio llegan hasta 0,5% y cierre anual para la inflación se sitúa en torno a 4%

Golpe al bolsillo: Este es el monto que alcanza la UF tras el IPC de julio.

La economía chilena sigue transitando en un escenario de fragilidad. Si bien el Imacec de junio mostró una aceleración con un crecimiento de 2,4%, las expectativas para el año se ubican bajo 1,5%. Y la inflación después de un respiro que dio en junio con una nula variación, ahora en julio las perspectivas fluctúan entre 0,1% y 0,5%.

Pese a ello, la inflación anual bajará del 4,3% a un rango entre 3,5% y 3,7%, pero en agosto podría volver a subir del 4%.

En la parte baja de las expectativas para el IPC de julio se ubica Ignacio Martínez, economista de Banco Itaú, quien espera una variación mensual del 0,1%, llevando la inflación interanual a 3,5%”.

Gonzalo Escobar, académico Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello sostiene que “si se revisan las expectativas que hay en el mercado, para julio la inflación debería estar en torno a un 0,1 o 0,2%”.

Un poco más arriba en las previsiones se sitúa Priscila Robledo, economista jefa de Fintual AGF: quien tiene como escenario base un IPC de julio: 0,2% y 3,7% en doce meses. En el registro incidirá al alza los bienes durables y semi durables tras el retiro de descuentos del CyberDay, y a la baja por combustibles”. Para agosto, en tanto, prevé un IPC de 0,1% y 3,8% anual.

Siguen aumentando las expectativas para la inflación: mercado aplica fuerte alza en su proyección y prevé IPC de 7,8% en 2022 AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO

Misma proyección entrega Carlos Smith, docente investigador del CIES-UDD. “Para julio espero un IPC en torno al 0,2%”. El economista explica que “ese número es el resultado de dos fuerzas que van en sentido opuestos. Al alza los alimentos como el pan y los lácteos, que ya venían presionando, y ahora las verduras frescas (lechuga, acelga, zapallo), que subieron poco más de un 10% por efecto de los temporales (logística). Y la segunda, la electricidad, con el alza tarifaria desde el 1 de julio, aunque pesa menos de lo que parece porque es acotada, en promedio”.

En sentido contrario, Smith dice que están “las bencinas que el 9 de julio bajaron 100 pesos por litro, y recién volvieron a subir el día 30. Como el INE mide el promedio del mes, la bencina estuvo más barata que en junio durante casi todo julio. Ese es el contrapeso que evita un dato más alto”.

Ya en la parte alta de las expectativas se sitúa Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP: “Esperamos un aumento de 0,4% mensual para el IPC de julio y 3,7% anual impulsado por presiones al alza por diversos canales, destacando una depreciación importante del tipo de cambio, un efecto rebote del Cyberday de junio y las primeras presiones inflacionarias derivadas del sistema frontal. De esta forma, proyectamos alzas de precios en divisiones como la de alimentos o vestuario y calzado”.

Por otra parte, la economista plantea que “se espera una incidencia a la baja relevante a partir de la división de transporte, en línea con la reducción en el precio de los combustibles ocurrida en el mes de julio que superó los 100 pesos por litro tanto para gasolinas como el diésel, lo que podría restar cerca de 0,4 puntos porcentuales a la inflación mensual”.

Para agosto, en tanto, esperan un 0,3% mensual para el IPC de agosto volviendo a subir hasta llegar a 4,1% anual en el mes de agosto.

Y Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma espera un IPC entre 0,4% y 0,5%. “Este aumento respondería principalmente al alza de los combustibles tras el incremento del precio internacional del petróleo y la depreciación del peso observada durante parte del mes. De confirmarse un registro en ese rango, la inflación anual comenzaría a moderarse desde el 4,3%, aunque seguiría por sobre la meta del Banco Central”.