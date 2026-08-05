Luis Figo pide que Infantino renuncie a la FIFA: “Es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”

Gianni infantino sigue perdiendo aliados como presidente de la FIFA. Después de que el mandamás del ente rector compartiera la idea de crear una empresa para que se hiciera cargo del Mundial, una serie de personas han manifestado su molestia con aquello.

Carlos Cordeiro, quien era su mano derecha, decidió renunciar. Por su parte, el gerente de desarrollo del organismo, Arsene Wenger, expuso su punto de vista contrario a la medida.

Ahora llega el caso del portugués Luis Figo. Lo hizo a través de una columna de opinión publicada en el medio inglés Daily Mail en el que sostiene que tras esto, Infantino tiene que dar un paso al costado.

“Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse”, señala de entrada expresando su postura.

“He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, he conocido a algunos sinvergüenzas en mi trayectoria. Pero lo que he visto al descubierto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”, añadió.

“El hombre que haría algo así, el hombre que intentaría imponer cambios tan drásticos solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es una reliquia del pasado del fútbol y no debería tener cabida en su futuro”, prosiguió antes de comenzar con una serie de preguntas retóricas.

“Si era tan buena idea, ¿por qué no se lo comunicaron a sus miembros cuando los reunieron antes de la final del Mundial? Si era una iniciativa tan sólida, ¿por qué no les informaron a sus miembros sobre los riesgos, además de lo que describen como beneficios? Si el plan era tan sencillo, ¿por qué no ser honestos sobre el hecho de que les iba a dar un trabajo de 30 millones de dólares al año al final?”, planteó.

“Pero nada de esto se hizo. Porque no es una buena idea. No es sólido no ser transparente sobre las ganancias exorbitantes que siempre buscan los fondos de capital privado. No es audaz no explicar que una vez que vendas tu participación, la perderás para siempre y desheredarás a tus sucesores de la propiedad de la Copa del Mundo. Y no es honesto no mencionar que, después de entregar la Copa del Mundo en bandeja de plata a tus amigos en Washington D.C., te darán un trabajo que vale cinco veces tu salario actual”, remarcó Figo en el escrito.

“Nada de esto sorprende si se considera la larga lista de abusos que ha infligido a la reputación del fútbol; desde suspender y revocar decisiones disciplinarias hasta infringir las reglas del juego por un espectáculo en el descanso, nada se interpone en su camino para complacer a sus amigos”, complementó.

“El fútbol necesita un debate sobre el dinero. Pero no sobre el dinero que podría desviarse del deporte a inversores o a salarios desorbitados de directivos. Me refiero al dinero que debería invertirse en construir canchas de fútbol y formar entrenadores para que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de enamorarse del deporte más bello del planeta”, declaró.

“Para empezar, me refiero a los 5.000 millones de dólares de las reservas de la FIFA. ¿Cuántas acciones se podrían comprar con ese dinero en esta trama turbia y solapada? ¡Todas! Así que, después de todo, no hay necesidad de inversión externa. Este plan —al igual que la Superliga antes que él— fue desmantelado por los medios de comunicación, que expusieron cada artimaña antes de que sus defensores pudieran aclarar su mensaje. Y menos mal”, escribió más adelante.

Por último, lanzó que “Infantino ha degradado el cargo de Presidente de la FIFA, el mismo que prometió enaltecer. Ha mentido, engañado y tratado de enriquecerse a costa del deporte al que supuestamente debe servir. Ha perdido el apoyo de su equipo directivo, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de las personas que dedican su vida a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debe irse. Ahora”