Vozinha generó revuelo en sus primeros días en el país como refuerzo de Colo Colo. El domingo en la noche cerca de mil personas lo fueron a esperar al aeropuerto, el lunes pasó los exámenes médicos, el martes fue presentado en una conferencia de prensa y este miércoles se le dará una bienvenida masiva con más de 40 mil personas en el estadio Monumental.

Más allá de lo futbolístico, en donde se espera que con su experiencia ayude al Cacique a alcanzar la estrella 35 del club, el ámbito comercial en torno a este fichaje es algo innegable. Adidas, la marca deportiva que auspicia a los albos, ya lanzó una colección completa con motivo del portero de Cabo Verde llamada “Exceso de aura”.

¿Cuánto cuesta adquirir la camiseta de Vozinha en Colo Colo?

En esta colección están disponibles las camisetas deportivas y de vestir. Por ejemplo, la camiseta blanca de local y con el estampado de Vozinha está con un descuento momentáneo. La de hombre tiene un costo de $47.994, la de mujer de $44.994 y la de niño de $35.994.

En tanto, la negra de visitante mantiene su precio normal. La manga larga de hombre está a $89.990, la de hombre manga corta a 79.990, la de mujer a 74.990 y la de niño a 59.990.

Foto: Diego Martin/Photosport DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Por último, hay poleras de vestir con imágenes del portero que están a $24.990.

“Es el mejor momento de mi carrera

Este martes, en su presentación en Colo Colo, Vozinha dio detalles de los motivos que lo llevaron a firmar por el Popular: “A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y ligas y clubes no muy grandes, siempre me he dicho que era jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena era competitiva”.

“El Mundial fue la mejor cosa que pasó en mi vida en términos de fútbol. Hoy estar representando a Colo Colo es el mejor momento de mi carrera en términos de clubes”, añadió.