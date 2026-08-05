SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Cuánto cuesta adquirir la camiseta de Vozinha en Colo Colo?

    La marca deportiva que viste al Cacique ya sacó una colección con motivo del fichaje del portero de Cabo Verde.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Diego Martin/Photosport DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Vozinha generó revuelo en sus primeros días en el país como refuerzo de Colo Colo. El domingo en la noche cerca de mil personas lo fueron a esperar al aeropuerto, el lunes pasó los exámenes médicos, el martes fue presentado en una conferencia de prensa y este miércoles se le dará una bienvenida masiva con más de 40 mil personas en el estadio Monumental.

    Más allá de lo futbolístico, en donde se espera que con su experiencia ayude al Cacique a alcanzar la estrella 35 del club, el ámbito comercial en torno a este fichaje es algo innegable. Adidas, la marca deportiva que auspicia a los albos, ya lanzó una colección completa con motivo del portero de Cabo Verde llamada “Exceso de aura”.

    ¿Cuánto cuesta adquirir la camiseta de Vozinha en Colo Colo?

    En esta colección están disponibles las camisetas deportivas y de vestir. Por ejemplo, la camiseta blanca de local y con el estampado de Vozinha está con un descuento momentáneo. La de hombre tiene un costo de $47.994, la de mujer de $44.994 y la de niño de $35.994.

    En tanto, la negra de visitante mantiene su precio normal. La manga larga de hombre está a $89.990, la de hombre manga corta a 79.990, la de mujer a 74.990 y la de niño a 59.990.

    Foto: Diego Martin/Photosport DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Por último, hay poleras de vestir con imágenes del portero que están a $24.990.

    “Es el mejor momento de mi carrera

    Este martes, en su presentación en Colo Colo, Vozinha dio detalles de los motivos que lo llevaron a firmar por el Popular: “A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y ligas y clubes no muy grandes, siempre me he dicho que era jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena era competitiva”.

    “El Mundial fue la mejor cosa que pasó en mi vida en términos de fútbol. Hoy estar representando a Colo Colo es el mejor momento de mi carrera en términos de clubes”, añadió.

    Más sobre:FútbolColo ColoVozinha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Karim Bianchi es electo para presidir comisión mixta del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    Giacaman señala que el Ejecutivo se comprometió a realizar corredores viales en Concepción tras reunión con Alvarado

    Mesa del Senado promueve proyecto de acuerdo para presionar al gobierno a mejorar condiciones de salud de las FF.AA. y de orden

    Balance sistema frontal: Senapred mantiene cuatro alertas rojas y número de aislados supera los 10 mil

    El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra

    Lo más leído

    1.
    Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

    Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

    2.
    Luis Figo pide que Infantino renuncie a la FIFA: “Es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”

    Luis Figo pide que Infantino renuncie a la FIFA: “Es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”

    3.
    Vozinha es presentado en el Monumental: a qué hora es y quién transmite el evento de Colo Colo

    Vozinha es presentado en el Monumental: a qué hora es y quién transmite el evento de Colo Colo

    4.
    A Vozinha lo espera una fiesta: los artistas que estarán en la bienvenida masiva de Colo Colo al arquero de Cabo Verde

    A Vozinha lo espera una fiesta: los artistas que estarán en la bienvenida masiva de Colo Colo al arquero de Cabo Verde

    5.
    “Sigue siendo un inmaduro y permite que los agentes lo manipulen”: medios rusos fustigan retraso de Jordhy Thompson

    “Sigue siendo un inmaduro y permite que los agentes lo manipulen”: medios rusos fustigan retraso de Jordhy Thompson

    6.
    Ministra Duco arremete contra la prensa por cuestionamientos a su gestión: “¿Han estudiado lo que estamos haciendo?"

    Ministra Duco arremete contra la prensa por cuestionamientos a su gestión: “¿Han estudiado lo que estamos haciendo?"

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional
    Chile

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    Giacaman señala que el Ejecutivo se comprometió a realizar corredores viales en Concepción tras reunión con Alvarado

    Mesa del Senado promueve proyecto de acuerdo para presionar al gobierno a mejorar condiciones de salud de las FF.AA. y de orden

    Casi 50 gremios respaldan veto presidencial al cambio en el pago a 30 días y piden discutirlo en Estatuto Pyme 2.0
    Negocios

    Casi 50 gremios respaldan veto presidencial al cambio en el pago a 30 días y piden discutirlo en Estatuto Pyme 2.0

    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    Federación de Trabajadores del Cobre: “Todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco”

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles
    Tendencias

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Atento a la cantera: Vozinha observa junto a Arturo Vidal el vibrante empate de Colo Colo juvenil ante la UC
    El Deportivo

    Atento a la cantera: Vozinha observa junto a Arturo Vidal el vibrante empate de Colo Colo juvenil ante la UC

    Vozinha es presentado en el Monumental: a qué hora es y quién transmite el evento de Colo Colo

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Hubert Hurkacz en el Masters 1000 de Canadá

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”
    Cultura y entretención

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Teatro Zoco estrenará la versión contemporánea de “Espectros” que reactivó el clásico de Ibsen para el siglo XXI

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    La guerra por el alma del Partido Republicano
    Mundo

    La guerra por el alma del Partido Republicano

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”