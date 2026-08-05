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    Nueva puntuación y partidos más cortos: la revolucionaria fórmula de Novak Djokovic para cambiar el tenis

    Frente a la apatía de un sector de la audiencia, el serbio ofrece una receta para hacer más atractiva la disciplina y sumar nuevos adeptos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Carlos Alcaraz y Novak Djokovic son dos de los grandes animadores del circuito.

    Novak Djokovic vuelve a hacer noticia. La leyenda del tenis sacó la voz para referirse a los cambios que, a su juicio, necesita la disciplina para captar mayores audiencias en tiempos donde lo digital se impone y los jugadores amenazan con rebelarse contra la ATP.

    En una charla con Nick Coutracos, el balcánico reveló su receta para generar un nuevo impacto en la actividad, que se traduce en un profundo cambio al sistema más tradicional.

    “Debemos cambiar el sistema de puntuación. Los sets ya no deberían jugarse a seis juegos, sino a cuatro. Y también eliminaría las ventajas. En sets al mejor de cinco, esto mantendría los partidos en una duración aproximada de dos horas. Sería mejor para todos”, lanzó.

    Asimismo, realizó un profundo análisis de la nuevas audiencias para ponerse a tono con la nueva era. “¿Cómo hacemos para atraer a las nuevas generaciones? Quizás vean los Grand Slams, pero poco más. No van a sentarse cuatro o cinco horas al día a ver tenis. Su capacidad de atención es distinta y debemos entender cómo funciona el mercado. Habría que cambiar el formato de los circuitos, con partidos más cortos y dinámicos, algo más atractivo y de menor duración”, sentenció.

    “Sobre los partidos al mejor de cinco sets tengo mi propia opinión. Pero deberíamos experimentar con nuevos formatos. Es necesario”, prosiguió sobre las razones para desafiar a la tradición.

    Un formato ensayado

    De todo modos, la fórmula que Djokovic propone no es tan descabellada. De hecho, este sistema se utiliza desde hace años en las ATP Next Gen Finals, el torneo anual que reúne a los mejores jugadores menores de 21 años. En dicho torneo, los sets se juegan a cuatro juegos y no existen ventajas, lo que permite encuentros más ágiles y previsibles en cuanto a su duración. Nombres como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, durante sus participaciones en el certamen, conocieron el formato, sugiriendo que puede ser una alternativa válida para el futuro del circuito profesional.

    La propuesta de Nole se da justo en un momento particularmente delicado para el tenis, donde los principales jugadores y jugadoras exigen mayores beneficios económicos y calendarios menos exigentes, por lo que una propuesta como la del exnúmero uno podría satisfacer uno de los puntos en discordia.

    Más sobre:TenisNovak DjokovicATPGrand SlamNext Gen

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