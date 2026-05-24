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    Roland Garros arranca en medio de la polémica por la repartición de los premios

    El segundo Grand Slam del año contará con Alejandro Tabilo y Christian Garin y no tendrá la presencia de Carlos Alcaraz. Además, se da en medio de las críticas de varias figuras por el actual formato de estímulos económicos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo estuvo muy cerca de ser sembrado.

    Este domingo comienza Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y el único que se disputa sobre arcilla. El magnetismo único de París recibe a las principales estrellas del tenis. Sin embargo, una de ellas no podrá decir presente: el bicampeón defensor Carlos Alcaraz, quien se bajó por una compleja lesión en la muñeca.

    El español, además no estará presente en la gira de pasto, por lo que el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, tendrá el camino libre para intentar quedarse por primera vez con el único major que le falta. El italiano arrastra una impresionante racha de 29 triunfos consecutivos y ha ganado los cinco Masters 1000 de este 2026. De todas maneras, aún está lejos de los 42 triunfos al hilo que encadenó Novak Djokovic entre 2010 y 2011.

    El serbio también estará en la capital francesa. Sin embargo, como nunca en su carrera, llegará con mucha falta de competencia. Solo ha jugado un partido desde marzo y fue hace un par de semanas en Roma, donde cayó con el emergente jugador croata Dino Prizmic.

    En damas, en tanto, Aryna Sabalenka buscará su primer título en Roland Garros. El año pasado estuvo cerca, pero terminó cayendo en la final ante Coco Gauff, por 6-7(5), 6-2 y 6-4.

    Se prevé que la lucha por la corona esté entre las dos finalistas de 2025, además de la kazaja Elena Rybakina y la polaca Iga Swiatek o la ucraniana Elina Svitolina, reciente campeona en Roma.

    La esperanza nacional

    Alejandro Tabilo (35º) y Christian Garin (116º) serán los únicos representantes chilenos en el cuadro principal de París. Tomás Barrios cayó en la segunda ronda de la qualy y Nicolás Jarry no la jugó por culpa de una compleja lesión en el codo derecho que lo obligó a parar cuando lentamente estaba volviendo a tener mejores resultados.

    El zurdo no será cabeza de serie por apenas dos puntos. Finalmente, las semifinales en el Challenger 175 de Valencia no le alcanzaron para sumar más unidades y transformarse en uno de los 32 sembrados. En la primera ronda quedó emparejado con el polaco Kamil Majchrzak (77º). De ganar, podría enfrentarse con el monegasco Valentin Vacherot (18º).

    Christian Garin buscará regresar al top 100 en Roland Garros.

    En tanto, Gago, viene de una gira de arcilla muy irregular, en la que privilegió las clasificaciones de los Masters 1000, superando la ronda previa en Montecarlo, Madrid y Roma. En Mónaco cayó en la tercera ronda, mientras que en la capital española fue eliminado en primera y en Italia se despidió en segunda.

    El nacido en Arica necesita sumar unidades para regresar lo antes posible al top 100 y así poder evitar las fases previas en los torneos ATP del segundo semestre. Su debut en Francia será ante una de las revelaciones del circuito: el estadounidense Learner Tien (20º). En caso de avanzar, su rival saldrá del duelo entre el argentino Facundo Díaz Acosta (150º) y el chino Zhizhen Zhang (226º).

    El lío de los premios

    La edición de este año se va a desarrollar en medio de una polémica que encendieron los jugadores más importantes del circuito, como Jannik Sinner y Aryna Sabalenka. Los tenistas alegan por lo que ellos consideran un escaso aumento de premios en relación al año anterior. Los campeones individuales de esta edición se llevarán US$ 3,26 millones de dolares.

    Frente a ello, la veintena de tenistas decidió restarse de las entrevistas individuales con los medios que tienen los derechos de transmisión del torneo y acortar su presencia en las conferencias de prensa a un máximo de 15 minutos. Sin embargo, hasta última hora las autoridades de la Federación Francesa esperan poder llegar a un acuerdo y así evitar la rebelión en París.

    Más sobre:TenisAlejandro TabiloChristian GarinRoland GarrosJannik SinnerCarlos AlcarazAryna Sabalenka

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