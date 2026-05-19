Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”

Wimbledon no tendrá a una de sus máximas figuras. Carlos Alcaraz (2°) anunció este martes que se borra del certamen londinense por la rebelde lesión a la muñeca derecha que lo tiene marginado desde el ATP de Barcelona, que se disputó en la segunda semana de abril. El bicampeón del tercer Grand Slam de la temporada ya se había ausentado de Madrid y de Roma. De Roland Garros, que está en plena disputa, ya se bajó por la misma dolencia.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!“, escribió en redes sociales.

“Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!”, complementó.

La idea del tenista español era reaparecer justo para el inicio de la temporada de césped. Sin embargo, tampoco estará presente en Queen’s, el certamen que precede al Grand Slams de Londres. En el ATP 500 defendía el título, mientras que en Wimbledon ostentaba la final de la temporada 2025, por lo que su baja terminará afectándole en la lucha por el número uno del mundo, que hoy luce cómodamente Jannik Sinner.

Actualmente el español se ubica como número dos del mundo, con 11.960 puntos. Sin embargo, debido a sus ausencias, en las próximas semanas, cederá 3800 unidades, por sus participaciones en Roland Garros, Queen’s y Wimbledon.

Frente a tal escenario, apenas se actualice el ranking ATP tras la disputa de la gira por césped, Carlos Alcaraz contabilizará con 8160 puntos. Más allá de la gran cantidad de punto, el español tiene asegurado el segundo puesto. ¿la razón? Alexander Zverev, número tres del mundo, tiene 5705 puntos y para poder desplazar al hispano debería quedarse con los trofeos de Roland Garros, Wimbledon y Halle o Queen’s.

Cabe recordar, que los problemas físicos de Alcaraz se vienen presentando desde que se retiró del Conde de Godó, en el debut contra el finlandés Otto Virtanen. En ese momento, ya anticipaba la gravedad de la dolencia. “Sentí que me venció la muñeca y es más serio de lo que esperaba”, reconocía. A los pocos días, tras las pruebas médicas, avisó que no iba a estar recuperado para el resto de la temporada en tierra batida: Roma y Roland Garros.