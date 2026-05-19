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    El fin del proceso más exitoso del club: los motivos por los que Pep Guardiola se va de Manchester City

    La prensa inglesa informa que el entrenador español dejará la institución al final de esta temporada. El desgaste de un ciclo de 10 años y un interés de la selección italiana son algunos de los factores que explican esta decisión.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: REUTERS/Phil Noble Phil Noble

    Es la gran noticia deportiva en Inglaterra por estas horas: Pep Guardiola dejará Manchester City luego de 10 años, 591 partidos y 20 títulos oficiales conseguidos con las institución, en los que destaca la Champions League de la temporada 2022-2023.

    La noticia fue publicada por el medio Daily Mail y rápidamente replicada: “Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol inglés, dejará su cargo como entrenador del Manchester City tras el último partido de la temporada de la Premier League, que se disputará el domingo contra el Aston Villa”.

    Desgaste y baja en los resultados

    Pep arribó a Etihad a mediados de 2016 en reemplazo de Manuel Pellegrini, quien había conseguido ganar títulos con la institución y alcanzó las semifinales de la Champions League. Pero los dueños millonarios de los Ciudadanos querían más, por lo que ficharon al estratega español para hacer historia en el fútbol inglés.

    Y el ex DT de Barcelona cumplió: obtuvo seis Ligas (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 y 2023–24), tres Copa FA (2018-19, 2022-23 y 2025-26), cinco Copas de la Liga (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 y 2025-26), tres Supercopa inglesa (2018, 2019 y 2024), una Supercopa de Europa (2023), un Mundial de Clubes (2023) y la primera Champions de su historia. Una de las épocas más dominantes en la historia del fútbol de ese país.

    Pero nada es para siempre. En los últimos años los resultados no venían siendo los mismos, además de que grandes referentes que sostuvieron la idea futbolística de Pep, como Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan o Ederson, ya no siguen en el club.

    Han sido 10 años seguidos y el desgaste es evidente, respecto a la relación con la prensa y, lo más importante, los resultados. La temporada anterior el City y sus jeques tuvieron que ver cómo Liverpool se quedaba con la Premier, mientras que este año es altamente probable que la historia los tenga otra vez como observadores, aunque ahora con Arsenal como monarca.

    FOTO: REUTERS

    Sumado a esto, hay varios nombres que tuvieron un costo económico alto que el estratega no les pudo sacar buen rendimiento, como Kalvin Phillips (67 millones de dólares), Ferran Torres (37 millones + variables), Aymeric Laporte (87 millones), entre otros.

    Un interés de Italia

    Además de los motivos que ya se mencionaron, también hay que mencionar que parte de la prensa italiana informó sobre el interés de los directivos de la Azzurra para que dirija un proceso desde cero con esa selección, la cual viene de quedar afuera de los últimos tres mundiales, en un duro golpe para un país que, junto con Alemania, es el más ganador de la Copa del Mundo en Europa. Según publicó La Gazzetta dello Sport, Guardiola está dispuesto a escuchar la oferta.

    De hecho, históricos del fútbol de ese país aprueban la llegada del español. “Si hay un verdadero deseo de empezar de cero, yo empezaría por la posibilidad de tener a Guardiola, porque significaría un cambio radical respecto a todo lo que ha pasado“, declaró Leonardo Bonucci.

    A horas de un partido clave

    Mientras tanto, entre todo este ambiente de incertidumbre, Manchester City se alista para definir la Premier League esta temporada. Este martes visita a Bournemouth, club que se juega la clasificación a copas internacionales, con la obligación de ganar por la penúltima fecha. Si Pep y compañía empatan o pierden, Arsenal abrocha el título.

    El encuentro está pactado para las 14.30 horas de Chile, en el Vitality Stadium.

    Más sobre:FútbolManchester CityPep Guardiola

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