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    Rusia inicia tres días de ejercicios sobre “preparación y uso de fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión”

    Según informaron “las maniobras implicarán a más de 64.000 militares y más 7.800 unidades de equipamiento".

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes que llevará a cabo durante los próximos tres días unas maniobras centradas en “la preparación y uso de fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión”, unos ejercicios que movilizarán a más de 64.000 militares, lanzadera de misiles, aviones, buques y submarinos.

    “Desde el 19 de mayo y hasta el 21 de mayo, las Fuerzas Armadas rusas llevarán a cabo una maniobra sobre la preparación y uso de fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión”, ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, que ha apuntado que en las mismas participarán las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las flotas Norte y Pacífico, el Mando de Aviación de Largo Alcance y “algunas fuerzas de los distritos militares Leningrado y Central”.

    Así, ha subrayado en un comunicado que “las maniobras incluirán además trabajos sobre los preparativos conjuntos sobre uso de armas nucleares desplegadas en territorio de Bielorrusia”, sin que las autoridades de Minsk se hayan pronunciado por ahora sobre el anuncio de Moscú.

    En este sentido, ha destacado que entre los objetivos figura “mejorar las capacidades del personal operativo y de gestión, organizar la gestión de tropas subordinadas durante la preparación y aplicación de medidas para contener a un enemigo potencial” y “comprobar el nivel de preparación de los organismos militares de mando y las tropas implicadas en la solución de problemas relativos a evitar una agresión”.

    La cartera ha especificado que otros objetivos son “dar entrenamiento práctico por parte de organismos militares de mando, formaciones y unidades militares”, así como obtener “un análisis sobre la capacidad de las tropas implicadas en las maniobras a la hora de lograr sus misiones fijadas”.

    “Durante los ejercicios prácticos con tropas, hay planificadas actividades para preparar a varias unidades y formaciones de la fuerza nuclear para la misión y brindarles apoyo integral, así como para llevar a cabo lanzamientos de misiles balísticos y de crucero en campos de tiro dentro de Rusia”, ha explicado.

    En este sentido, ha destacado que “las maniobras implicarán a más de 64.000 militares y más 7.800 unidades de equipamiento, incluidos más de 200 lanzaderas de misiles, más de 14′ aviones, 73 buques y trece submarinos, incluidos ocho submarinos equipados con misiles estratégicos”.

    Más sobre:Maniobras militaresRusiaEjército

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