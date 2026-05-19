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    Hombre muere tras ser baleado en la comuna de Maipú: fue perseguido por los atacantes hasta su domicilio

    Según detallaron desde la Policía de Investigaciones, el hombre habría tenido un altercado con dos sujetos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. Foto: PDI.

    Un hombre perdió la vida luego de ser baleado tras un altercado con desconocidos en la comuna de Maipú.

    Los hechos se registraron en horas de la madrugada, y hasta el lugar se trasladó personal de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía ECOH con el fin de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

    De acuerdo a lo que detalló subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, “los primeros antecedentes que se manejan al momento, dicen que la víctima, a una distancia de dos o tres pasajes ahí del sector donde se encuentra fallecida, habría tenido un altercado con dos sujetos".

    La víctima corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 40 años de edad y según agregó el funcionario policial, “esta persona, al ser agredida por estos sujetos, arranca hacia su domicilio, no logrando llegar a éste, quedando tendido en el acceso a éste”.

    “Se están realizando el levantamiento de cámaras y el análisis de los mismos, como así mismo el empadronamiento de las personas aquí en el sector”, agregó, enfatizando que “a lo menos en el lugar se han encontrado seis evidencias balísticas. Nos descartamos que puedan encontrarse otras más, pero aún se sigue trabajando el sitio del suceso”.

    Por su parte, la fiscal ECOH, Denisse Valenzuela, detalló que “hay en el lugar distinta evidencia balística, al menos cinco y también hay huellas de rastros de sangre de la persona que nos hace expresar que efectivamente la persona huyó ya herida y llegó al lugar en donde fue ultimada ya que en el lugar donde está el cuerpo, por cierto, hay evidencia balística también”.

    Más sobre:MaipúPDIPolicial

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