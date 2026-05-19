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    Así será el tiempo en la Región Metropolitana este martes 19 de mayo, según el pronóstico

    De acuerdo al pronóstico de Meteochile, varias zonas de la capital tendrán una temperatura máxima de unos 25°C esta jornada. Se espera que en Melipilla sean levemente más bajas y que la zona registre nubosidad parcial durante la mañana.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Así será el tiempo en la Región Metropolitana este martes 19 de mayo, según el pronóstico. Foto: referencial.

    Este martes 19 de mayo, Santiago permanecerá soleado la mayor parte del día, con temperaturas que rondarán los 14°C en la mañana y que estarán alrededor de los 20°C durante la tarde.

    Para la noche, se espera que sean cercanas a los 12°C, según el pronóstico del tiempo de Meteored.

    Según el reporte, se registrarán vientos desde el suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 4 km/h.

    Así será el tiempo en la Región Metropolitana este martes 19 de mayo, según el pronóstico. Foto: referencial. Diego Martin

    Cómo será el tiempo este martes 19 de mayo en la Región Metropolitana

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reportó que la temperatura máxima en Santiago Centro será de 25°C esta jornada, al igual que para Santiago Poniente, Santiago Sur y San José de Maipo.

    Para Santiago Norte y Colina se espera que sea de unos 26°C, mientras que para Santiago Oriente y Curacaví de unos 24°C

    Se tiene previsto que las temperaturas sean levemente más bajas en Melipilla, con 21°C, y que durante la mañana se registre nubosidad parcial y neblina en esta zona.

    De acuerdo a Meteored, el cielo en la mayor parte de la Región Metropolitana permanecerá despejado durante el día.

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