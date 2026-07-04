Oposición cuestiona megarreforma del Gobierno y articulan rechazo a iniciativa

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, la senadora Claudia Pascual, la diputada Constanza Schonhaut, concejales de oposición y movimientos sociales participaron del encuentro “No son solo cifras, es la vida tuya y la de tu familia”, instancia en la que abordaron el proyecto de megarreforma propuesto por el Gobierno.

Durante la actividad, cuyos asistentes emitirán un manifiesto conjunto, Pascual sostuvo que desde la oposición no están disponibles para respaldar una reforma que, a su juicio, disminuirá la recaudación fiscal destinada al financiamiento de políticas sociales.

“Nosotros hemos planteado que no estamos disponibles para aprobar una reforma que lo que hace es, con ocho o nueve medidas, tener la disminución de la recaudación fiscal para la sustentación hoy y mañana de los recursos que se necesitan para el financiamiento de políticas sociales tan sentidas como la educación, la salud, la vivienda, la PGU, entre otras”, señaló.

En ese sentido, la senadora cuestionó la rebaja de la tasa corporativa a las grandes empresas sin compensaciones tributarias, además de aspectos relacionados con la desregulación medioambiental y la invariabilidad tributaria.

Oposición cuestiona megarreforma del Gobierno en encuentro realizado en Peñalolén

“Eximir de impuestos a las grandes empresas y a las personas que más recursos tienen en nuestro país lo va a pagar el resto de Chile”, afirmó.

Sobre las conversaciones con el Ejecutivo, Pascual señaló que uno de los puntos planteados por el ministro “no se mueve ni un ápice”, en referencia a la rebaja de los tributos de las grandes empresas.

“Él sigue manteniendo que el proyecto no se va a mover de rebajar a 23 o menos la tasa corporativa. Nos parece que eso es bien poca apertura”, sostuvo.

Frente a eventuales compensaciones por la rebaja del impuesto de primera categoría, la parlamentaria afirmó que “compensaciones vía tributos no, ninguna” y señaló que el Ejecutivo ha planteado recaudar mediante otras legislaciones en tramitación, como las relacionadas con apuestas en línea y licencias médicas.

Oposición cuestiona megarreforma del Gobierno en encuentro realizado en Peñalolén

Asimismo, explicó que asesores de las distintas fuerzas de oposición y de los comités mixtos del Senado trabajan en la elaboración de indicaciones al proyecto.

Por su parte, la diputada Constanza Schonhaut sostuvo que el encuentro busca consolidar una fuerza social y política para transmitir su posición frente a la reforma.

“Si una persona no es dueña de una gran empresa, esta reforma no los beneficia”, afirmó, agregando que saldrán “a las calles, a las ferias” para manifestar su postura frente al proyecto.

Sobre los efectos económicos de la iniciativa, Schonhaut sostuvo que “la mega reforma solo está generando mayor incertidumbre al futuro” y afirmó que “el propio ministro Quirós no es capaz de asegurar que esa reforma va a generar empleos”.

Oposición cuestiona megarreforma del Gobierno en encuentro realizado en Peñalolén

“Esta reforma es incertidumbre para la gente, para los inversionistas extranjeros, para la economía local”, agregó.

Finalmente, el alcalde Miguel Concha destacó que el encuentro reunió a cerca de 130 personas, entre dirigentes sociales, partidos políticos de centroizquierda y vecinos de Peñalolén.

Concha manifestó preocupación por el impacto de la exención de contribuciones en los recursos municipales y aseguró que los alcaldes presentaron una propuesta para que su implementación fuera gradual y por tramos.

“Lamentablemente, se nos cerraron las puertas”, sostuvo, advirtiendo que los municipios podrían verse obligados a realizar recortes en seguridad, salud, educación y servicios mínimos para la comunidad.

Oposición cuestiona megarreforma del Gobierno en encuentro realizado en Peñalolén

En esa línea, el jefe comunal llamó a retomar el diálogo con el Ejecutivo y pidió que la exención de contribuciones sea focalizada.

“Peñalolén, con esta exención, va a ayudar al 5% más rico y va a afectar al 75% más vulnerable de nuestra comuna”, afirmó.