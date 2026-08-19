Pareja de exministra Mara Sedini es investigado en causa por dispensarios de marihuana

La jornada de este miércoles comenzó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de los imputados vinculados al mega caso de tráfico de drogas a través de dispensarios de cannabis medicinal.

Se trata de un total de 44 sujetos que, de acuerdo con lo señalado por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, eran parte de una organización criminal que operaba vía una entidad de fachada o simulación, para así “encubrir una actividad real de producción, abastecimiento y venta masiva de cannabis con THC”.

Luego de que durante la jornada de ayer martes se declarara la legalidad de las detenciones ejecutadas por parte de personal de Carabineros, el persecutor junto a la fiscal María Inés Núñez -quien inició la investigación en agosto de 2024-, dieron lectura a los cargos que enfrenta cada uno de los imputados, entre los cuales se encuentra Camilo Huerta, Andrés Astorga y Gino Athens Athens.

En esta etapa del proceso investigativo, como pudo conocer este medio, el Ministerio Público decidió avanzar con imputaciones sólo respecto de un primer grupo de sujetos ligados a las actividades ilícitas que se pesquisan.

Se incluyeron, de esta forma, miembros que se sitúan en el primer nivel de las operaciones de los cuestionados dispensarios, del orden directivo; del segundo nivel, donde se encuentran los encargados de producción y abastecimiento de dichos locales; y de un tercer nivel que considera a responsables de la comercialización y distribución de la droga.

Pero, según insisten fuentes consultadas, este podría ser sólo el inicio de una causa mucho más grande y donde se mantienen una serie de otros imputados respecto de los cuales aún no se ha tomado decisión de formalizar.

Entre ellos, por ejemplo, se encuentra Martín Krauss Valdés , actual pareja de la exministra vocera de gobierno Mara Sedini , que sigue siendo investigado en calidad de imputado por parte de los citados persecutores.

El empresario, como dan cuenta antecedentes contenidos en la abultada carpeta investigativa, mantiene participación en la sociedad que, para los investigadores, se sitúa como matriz de toda esta estructura: DN Medcorp SpA .

Dicha entidad, que se presentaba como una corporación sin fines de lucro destinada a facilitar el acceso medicinal del cannabis, era manejada por un triunvirato. Mientras Andrés Astorga era el líder, articulador y socio controlador, como número dos estaba Gino Athens a cargo de la cadena de mando y de la gestión administrativa y operativa. En el número tres estaba Mario Astorga, quien oficiaba como gerente general.

Krauss, en tanto, era propietario minoritario y con un rol más limitado. Compartía la propiedad del 20% de la sociedad junto a Rodrigo Buzeta, Raimundo Silva, Sebastián Risco, y Guillermo Ginesta.

Pero aunque su participación habría sido menor a la del resto de los imputados, el Ministerio Público realizó una serie de análisis a su respecto.

Entre ellas, como pudo conocer este medio, la fiscal Nuñez requirió a la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial (Infipat) el respectivo análisis patrimonial, el cual fue remitido con fecha 27 de abril de 2026.

Adicionalmente, se requirió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informar sobre acreencias y/o deudas que registren las distintas entidades bancarias sobre el mismo sujeto.

En el expediente del caso, además, se evidencia una revisión respecto de otras sociedades y/o cooperativas que Krauss Valdés integraba, ypara así constatar cambios que las mismas pudieron haber tenido en el tiempo en cuanto a su integración.

La Tercera intentó tomar contacto con Martín Krauss para conocer su postura frente a las pesquisas. Sin embargo, al cierre de esta edición, no respondió.

La sociedad

En medio del expediente, se hace un detalle sobre la evolución de DN Medcorp SpA en el tiempo. Ahí se indica que conforme a la publicación del Diario Oficial, la sociedad por acciones fue constituida el 27 de septiembre de 2023, y que su extracto de constitución fue publicado el 30 de septiembre de 2023.

“De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos, el representante legal de la sociedad es Andrés Mario Astorga Rodríguez, junto a Gino Alexander Athens Athens, quien además figura como socio fundador y único accionista al momento de la constitución. Gino Alexander Athens Athens suscribió la totalidad de las acciones en el acto constitutivo”, se explicita, aunque luego la integración cambió.

En cuanto al objeto social, según consta en el extracto notarial publicado en el Diario Oficial, se sostiene en los informes de los investigadores, “la sociedad tiene por objeto la compra, venta, permuta, distribución, comercialización, confección, importación y exportación de toda clase de bienes, ya sea por cuenta propia o ajena; la realización de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, y la obtención de rentas y beneficios derivados de ellos; la prestación de toda clase de servicios y asesorías profesionales, especialmente en materias económicas, comerciales, tributarias, financieras, contables, comunicacionales, producción de eventos y administración de negocios o empresas; y la prestación de servicios laborales en diversas materias, incluyendo recursos humanos y capacitación”. Además, en la información declarada ante el Servicio de Impuestos Internos, se indica como actividad principal la compra y venta de productos agrícolas y apoyo a la empresa.

Considerando que con el correr de los meses la integración de la sociedad cambió, los informes establecen que: “Según los registros del SII, se incorpora Andrés Mario Astorga Rodríguez como representante legal, lo que evidencia una ampliación en la administración de la sociedad. Conforme a las interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas, la actual configuración societaria corresponde a Andrés Astorga Rodríguez con un 51%, un 29% para Gino Athens Athens, y el restante repartido entre Rodrigo Buzeta, Raimundo Silva, Sebastián Risco, Alberto Ginesta y Martín Krauss”.

Las intervenciones telefónicas realizadas, además, dan cuenta que los socios confirmaban la presencia de Krauss en reuniones de directorio.