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    Del PDG a la UDI: el despliegue de Max Luksic en el Congreso en su afán por reducir la permisología

    El alcalde de Huechuraba se reunió formalmente con bancadas y representantes de partidos para pedirles apoyo a un proyecto de ley de reducción de permisología para la obtención de patentes comerciales.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Max Luksic, y los diputados UDI Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri.

    Una imagen llamó la atención este martes en el Congreso Nacional en Valparaíso: ahí estaban parados, hablando, por cerca de 15 minutos el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, y la diputada del PDG, Pamela Jiles.

    Ello fue parte de un despliegue hacia la sede del Parlamento por parte del jefe comunal en el marco de la arremetida que ha hecho para buscar apoyo en su afán de reducir la permisología municipal.

    En lo concreto, el alcalde empuja el proyecto de ley “Patente en un día”, el que busca reducir la burocracia para la confección de patentes comerciales y hacer el proceso más fácil y rápido. La idea ya había sido lanzada en enero de este año, y ha sido apoyada por más de 15 municipalidades que le han pedido el código del software para implementarlo en sus comunas. Ahora la idea es pedirle a los legisladores que impulsen modificaciones en la Ley de Permisología Municipal, en temas como código sanitario, Ley de Rentas Municipales y la Ley General de Urbanismo y Construcción.

    El alcalde Maximiliano Luksic en reunión con el PDG.

    Huechuraba ha hecho el diagnóstico de que hoy cerca de 2 millones de personas son emprendedoras, y que el sistema de entregar patente en un día -con la gestión de una ordenanza municipal- funciona verificando si un giro es compatible con el tipo de suelo, entre otras gestiones, para facilitar el trámite. El problema, dicen en el municipio, es que hace falta mejoras en la ley para crear un principio general que opere en todas las comunas.

    Es por eso que este martes el alcalde partió con la UDI y el Partido de la Gente (PDG), pero el objetivo es juntarse con todas las bancadas.

    El alcalde Maximiliano Luksic en reunión con el PDG.

    De esta manera, durante el martes se juntó con la tienda de Franco Parisi, en una cita en la que participaron algunos representantes como Juan Marcelo Valenzuela, entre otros.

    Luego tuvo una cita con la UDI encabezada por el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri.

    La idea es luego avanzar hacia reuniones con representantes del PS, el Partido Republicano, Renovación Nacional y el Partido Nacional Libertario, dado que el objetivo es que la arremetida sea lo más transversal posible.

    De esta forma el alcalde de alguna manera comenzó a proyectarse como figura más allá de lo municipal.

    El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    Luksic dice que “hoy en Chile, formalizarse parece más un privilegio que una decisión. Muchos vecinos se me acercan con angustia, por no tener herramientas para ordenar sus negocios, ni para superar toda la burocracia que significa formalizarse, con todas las de la ley. Hay personas que incluso quiebran antes de poder abrir. Así nació en Huechuraba la ordenanza Patente en un Día”.

    Añade que “para la obtención en línea, en menos de 24 horas, de la patente comercial provisoria. Ahora la misión es que esto se convierta en ley, porque sigue existiendo muchísima burocracia evitable, de trámites que pueden ser en línea, y que van a impulsar a miles de chilenos a sacar adelante sus ideas, dar empleo, y crecer de manera ordenada”.

    En lo concreto, el alcalde espera que hayan cambios en el Código Sanitario para que emprendedores con declaración jurada comprometiéndose a cumplir condiciones, modificar la Ley de Rentas Municipales para que los municipios puedan entregar patentes provisorias de inmediato, entre otras medidas.

    Según el municipio, el problema es que obtener una patente comercial demora cerca de 35 días en promedio.

    Más sobre:Maximiliano LuksicHuechurabaAlcaldesMunicipalismo

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