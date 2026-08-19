Camilo Huerta con arresto domiciliario total: decretan medidas cautelares para imputados por operación Ámsterdam

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de 19 de los 44 detenidos en el marco de la denominada operación Imperio Ámsterdam, investigación que permitió desarticular una presunta red dedicada al tráfico de cannabis y que habría utilizado como fachada un dispensario regulado por la legislación para obtener millonarias ganancias.

La indagatoria fue desarrollada durante varios meses por la Fiscalía de Aysén y el OS-7 de Carabineros y derivó, la semana pasada, en un amplio operativo con allanamientos simultáneos entre las regiones de Arica y Aysén.

Los procedimientos incluyeron domicilios y oficinas vinculadas a Dispensario Nacional, organización sin fines de lucro creada en 2016 con el objetivo de entregar cannabis medicinal a sus asociados.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la investigación, la organización habría sido utilizada para desarrollar actividades que excederían el marco permitido para la entrega de cannabis medicinal, generando importantes ganancias.

Durante la jornada, el tribunal ya comenzó a resolver las medidas cautelares solicitadas para algunos de los imputados. Entre ellos, Vicente Ignacio Necochea, Erick Ruhl, José Miguel Fuentealba y Tania Calderón quedaron sujetos a firma quincenal y arraigo nacional.

En tanto, Cristian Villegas, Ignacio Toledo, Agustín Saavedra, Manuel Alambra y Alma María González quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.

Por su parte, Camilo Huerta, Juan Pablo Martín, Daniel Ortega, Hansi Besuain, Karen Athens, Valeska Frías, Vicente Rebolledo, Karla Rivera Cárdenas, Juan Trujillo y Nicolás Hernández quedaron sujetos a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La audiencia continúa con la revisión de las medidas cautelares de los restantes imputados y la exposición de los antecedentes reunidos por el Ministerio Público en el marco de la investigación.

Abogado defensor cuestiona formalización en Operación Ámsterdam

El abogado defensor Claudio Uribe cuestionó los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la formalización de los imputados en la Operación Ámsterdam, asegurando que la exposición no aportó elementos nuevos respecto del funcionamiento del dispensario nacional.

“En nuestro juicio no aporta mayores antecedentes”, sostuvo el abogado, quien calificó la audiencia como “una larguísima exposición” que, a su juicio, se limitó a explicar el funcionamiento de la organización.

En esa línea, afirmó que los antecedentes entregados por el Ministerio Público podrían haberse obtenido directamente desde los canales públicos del dispensario. “Lo único que hace, más allá de algunos adjetivos que utiliza, es exponer cómo funciona el Dispensario Nacional, que era la misma información que podían haber obtenido de la página web del Dispensario”, señaló.