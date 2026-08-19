SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Según el Daily Mail, los duques de Sussex regresarán por un “período prolongado”, y se espera que sus hijos Archie y Lilibet se matriculen en una escuela británica.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El príncipe Harry y Meghan Markle.

    El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán este mes a Reino Unido seis años después de haberse mudado a Estados Unidos, según informó este miércoles el medio británico Daily Mail.

    El periódico detalló que los duques de Sussex regresarán por un “período prolongado”, y se espera que sus hijos Archie y Lilibet se matriculen en una escuela británica.

    La familia se mudará a una residencia no real y no desempeñará funciones oficiales. Se dice que el rey Carlos III fue informado el domingo de los planes de su hijo y su nuera de regresar.

    Más sobre:Reino UnidoEE.UU.Príncipe HarryMeghan MarkleArchieLilibetMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suprema confirma absolución de exejecutivos de la salmonera Nova Austral acusados por contaminación de aguas en Porvenir

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    Carrera por la ONU: Bachelet potencia su mensaje a días de nuevo “straw poll” del Consejo de Seguridad

    Sistema frontal: Kast apunta a reforzar obras de mitigación en Tocopilla y se alista para visitar Iquique

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Contraloría revela irregularidades y falencias en el cuidado de menores en la Casa Nacional del Niño

    Lo más leído

    1.
    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    2.
    Cinco estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador mueren en un accidente de helicóptero en Kenia

    Cinco estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador mueren en un accidente de helicóptero en Kenia

    3.
    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    4.
    Lavrov afirma que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un “nuevo y justo orden mundial”

    Lavrov afirma que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un “nuevo y justo orden mundial”

    5.
    Críticas a Natalie Harp, “la impresora humana” que susurra al oído a Trump, desatan la ira de la Casa Blanca

    Críticas a Natalie Harp, “la impresora humana” que susurra al oído a Trump, desatan la ira de la Casa Blanca

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique
    Chile

    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves
    Negocios

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    Claudio Chamorro dejará la gerencia general de Red Megacentro luego de cuatro años en el cargo

    Minutas de la Fed confirman inclinación a futura alza en las tasas de interés

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional

    En vivo: Coquimbo enfrenta a Platense por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores

    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.
    Mundo

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Cinco estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador mueren en un accidente de helicóptero en Kenia

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive