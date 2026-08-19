Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán este mes a Reino Unido seis años después de haberse mudado a Estados Unidos, según informó este miércoles el medio británico Daily Mail.

El periódico detalló que los duques de Sussex regresarán por un “período prolongado”, y se espera que sus hijos Archie y Lilibet se matriculen en una escuela británica.

La familia se mudará a una residencia no real y no desempeñará funciones oficiales. Se dice que el rey Carlos III fue informado el domingo de los planes de su hijo y su nuera de regresar.