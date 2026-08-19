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    EN VIVO

    En vivo: Coquimbo enfrenta a Platense por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores

    El cuadro pirata igualó a uno con los argentinos de Martín Palermo y ahora define la llave en casa. Vive toda la emoción de este trascendental encuentro en el siguiente relato virtual.

    Coquimbo se mide con Platense por la Copa Libertadores. Foto: Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Coquimbo 0-0 Platense

    Global 1-1

    Domina

    Platense asedia el arco de Sánchez y Coquimbo solo busca de contra.

    Centros

    2′. Ambas escuadras buscan por aire. Los porteros Sánchez y Cozzani se quedaron con el balón.

    Comienza el partido

    Coquimbo y Platense ya juegan en el Sánchez Rumoroso.

    Los 11 piratas

    Formación de Platense

    Definición

    Si gana Coquimbo, pasa a cuartos de final. Si pierde queda eliminado. Si empatan, definen a penales. Sin importar el resultado en cualquiera de las opciones.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa LibertadoresCoquimbo UnidoPlatenseCoquimbo vs PlatenseFútbol en vivoMinuto a Minuto

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