En vivo: Coquimbo enfrenta a Platense por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores
El cuadro pirata igualó a uno con los argentinos de Martín Palermo y ahora define la llave en casa. Vive toda la emoción de este trascendental encuentro en el siguiente relato virtual.
Coquimbo 0-0 Platense
Global 1-1
Domina
Platense asedia el arco de Sánchez y Coquimbo solo busca de contra.
Centros
2′. Ambas escuadras buscan por aire. Los porteros Sánchez y Cozzani se quedaron con el balón.
Comienza el partido
Coquimbo y Platense ya juegan en el Sánchez Rumoroso.
Los 11 piratas
Formación de Platense
Definición
Si gana Coquimbo, pasa a cuartos de final. Si pierde queda eliminado. Si empatan, definen a penales. Sin importar el resultado en cualquiera de las opciones.
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