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    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique

    La víctima, un ciudadano venezolano de alrededor de 30 años, resultó con el 50% de su cuerpo quemado. Actualmente se encuentra en estado grave en el Hospital de Iquique.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En prisión preventiva quedaron este miércoles dos ciudadanos chilenos de 36 y 41 años de edad por su participación en el homicidio frustrado de un hombre venezolano el pasado 10 de agosto de este mismo año.

    El hecho ocurrió en el sector de Playa Brava de la comuna de Iquique durante la noche, alrededor de las 22:30 horas del día antes mencionado en la intersección de la avenida Arturo Prat con Santiago Polanco.

    Según detalló el subprefecto de la PDI Marcelo Pérez, de la Brigada de Homicidios de Iquique, los imputados “procedieron a hacer seguimiento a la víctima. Una vez que le dan alcance, proceden a rociarle agente acelerante de algún tipo de combustible, para luego prenderle fuego a sus vestimentas, provocándole diversas lesiones de tipo quemadura, de carácter grave, que en este momento lo mantienen en riesgo vital en el Hospital de Iquique”.

    La víctima, un hombre venezolano de aproximadamente 30 años, resultó con el 50% de su cuerpo quemado.

    Así la Fiscalía de Tarapacá inició una investigación en conjunto a la Policía de Investigaciones (PDI). Tras diversas diligencias investigativas por parte de la Brigada de Homicidios (BH), se logró establecer lo ocurrido y los medios de prueba necesarios para solicitar al Juzgado de Garantía una orden de entrada y registro.

    Con ello, la captura de los antisociales se desarrolló durante la tarde del martes por personal de la PDI.

    “En un trabajo además colaborativo con la Brigada Antinarcóticos de Iquique, toda vez que dicho domicilio se mantenían antecedentes que era punto de venta de droga, logrando con esto resultados positivos, toda vez que se detuvieron a estas dos personas, y además se incautó droga del tipo pasta base de cocaína”, detalló Pérez.

    Los detenidos pasaron por audiencia de control de detención y formalización de cargos durante la mañana de este miércoles.

    “Pudimos establecer la dinámica de los hechos, pudimos hacer todo un recorrido previo de los imputados y posterior a los hechos, pudimos ver dónde estos arrancan, dónde dejan su ropa y finalmente el día de ayer se logra la detención. Siendo formalizados, se logra su prisión preventiva con un plazo de 100 días de investigación”, detalló sobre el resultado de la audiencia la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena.

    Más sobre:PolicialIquiquePDI

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