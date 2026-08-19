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    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    El valor de las gasolinas subirá en $34,8 por litro y el del diésel aumentará en $97,4 por litro.

    Por 
    Patricia San Juan
    El valor de las gasolinas subirá en $34,8 por litro y el del diésel aumentará en $97,4 por litro. Andres Perez

    Tal como habían adelantando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y algunos expertos, el precio de los combustibles volverá a experimentar un fuerte incremento a partir de este jueves.

    Según informó la Enap tanto el valor de la gasolina de 93 octanos como la de 97 octanos subirá en $34,8 por litro, con lo que, tomando en cuenta que la de 95 octanos es el promedio de ambas, todas los octanajes tendrán dicho aumento.

    De este modo el precio de las bencinas completará dos alzas consecutivas, y en las que, además, el aumento es superior a los $30 por litro.

    Por su parte el precio del diésel anotará un incremento de $97,4 por litro.

    En la fijación de precios de referencia anterior, del 30 de julio, las gasolinas habían subido $32,9 por litro y el valor del diésel había anotado un aumento de $28,5 por litro.

    Los precios de referencia para las gasolinas y el diésel son definidos por la Enap cada tres semanas.

    Precios actuales

    La empresa estatal no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.

    De acuerdo a los datos del sitio bencinaenlínea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), en la Región Metropolitana el precio promedio actual de la gasolina de 93 octanos es de $1.414 por litro, el de la de 95 octanos es de $1.437 por litro y el de la gasolina de 97 octanos es de $1.489 por litro.

    En tanto, también en la Región Metropolitana, el valor del diésel tiene un promedio de $1.082 por litro.

    Más sobre:CombustiblesBencinaBencinasGasolinasDiéselEnap

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