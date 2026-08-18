SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Quiroz y la coyuntura económica: dice que hay no recesión técnica y adelanta alza en torno a $ 90 en precio del diésel

    “No, no hay recesión (técnica)”, dijo el secretario de Estado, amparado en la variación desestacionalizada sin los decimales.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz también reafirmó la postura del gobierno de no aprobar feriado el 17 de septiembre. Dedvi Missene

    “Es un dato del pasado. Estamos hablando de cosas que ocurrieron”. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la marcha de la economía tras el dato del PIB del segundo trimestre, el cual mostró una sorpresiva caída de 0,2%.

    “Lo que estamos mirando en Cuentas Nacionales es que efectivamente, bueno, como bien sabíamos, cayó el (PIB) del primer trimestre. Es un dato que conocíamos cuando llegamos al gobierno, un menos 0,3%, y que el segundo trimestre fue cero, así que pasamos de negativo a cero”, dijo el secretario de Estado en referencia al desestacionalizado.

    Los datos reflotaron el fantasma de la recesión técnica, que el mismo Quiroz había descartado hace algunas semanas, en entrevista con Pulso.

    De acuerdo al Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,2% anual en el segundo trimestre, que se suma al -0,3% del periodo enero-marzo. Ahora, en su medición desestacionalizada también anotó dos caídas consecutivas: en el primero se contrajo 0,3% y en el segundo fue 0%, pero para los economistas si se amplía los decimales fue de -0,02% por lo que también hay una caída.

    “No, no hay recesión (técnica)”, dijo el secretario de Estado, amparado en la variación desestacionalizada sin los decimales.

    Más temprano, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que la actividad ha tenido un semestre exigente, “marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y la pesca”.

    Alzas de los combustibles y feriado del 17 de septiembre

    En otras materias, el ministro de Hacienda dijo que efectivamente habrá un alza en el precio de los combustibles esta semana, tal como lo habían adelantado algunos expertos tras el aumento del costo del barril de crudo producto de las hostilidades en Medio Oriente.

    “Esperamos alzas del orden de $ 30 o algo más en bencina y del orden de $ 90 o algo por ahí en diésel”, afirmó la autoridad en el Congreso.

    El jefe de la billetera fiscal también fue consultado por la prensa en torno a la admisibilidad que tuvieron proyectos que insisten en decretar feriado el 17 de septiembre.

    No obstante, reafirmó la postura de de que no es beneficioso para la actividad.

    “Nuestra visión es que un feriado anunciado muy tardíamente no tiene los efectos positivos que uno podría esperar que tuviera en el turismo y sí tiene efecto adverso en el trabajo. Por eso es que, por lo menos desde el lado de Hacienda, después de haber visto los temas, más bien nos parece no una buena idea para la economía”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:PIBBencinasDiéselMepco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía formalizará este miércoles a 38 imputados por Operación Ámsterdam y lavado de activos

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    Reforma de seguridad ingresa al Senado: proyecto pasará por las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa

    Con presencia de Kast: Federación de Medios de Comunicación Social realiza cambio de mando y conmemora 25 años de Ley de Prensa

    La premonición de la muerte de Federico García Lorca que reveló Pablo Neruda

    Lo más leído

    1.
    Caso Sartor: Tribunal ordena prisión preventiva en contra de Pedro Pablo Larraín y Michael Clark por millonario fraude

    Caso Sartor: Tribunal ordena prisión preventiva en contra de Pedro Pablo Larraín y Michael Clark por millonario fraude

    2.
    Fundación Yarur Bascuñan acude a tribunales para revocar permiso ambiental de proyecto inmobiliario a un costado de dunas de Concón

    Fundación Yarur Bascuñan acude a tribunales para revocar permiso ambiental de proyecto inmobiliario a un costado de dunas de Concón

    3.
    Firmas de grupos Luksic y Angelini van a la justicia: rechazan integrar listado de infraestructura crítica de ciberseguridad

    Firmas de grupos Luksic y Angelini van a la justicia: rechazan integrar listado de infraestructura crítica de ciberseguridad

    4.
    Balde de agua fría para la economía: PIB encadena dos trimestres consecutivos en rojo y además se estanca la inversión

    Balde de agua fría para la economía: PIB encadena dos trimestres consecutivos en rojo y además se estanca la inversión

    5.
    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal
    Chile

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Fiscalía formalizará este miércoles a 38 imputados por Operación Ámsterdam y lavado de activos

    Reforma de seguridad ingresa al Senado: proyecto pasará por las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa

    FNE aprueba sin condiciones compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken
    Negocios

    FNE aprueba sin condiciones compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken

    Quiroz y la coyuntura económica: dice que hay no recesión técnica y adelanta alza en torno a $ 90 en precio del diésel

    AquaTerra presenta proyecto de una desaladora en La Serena por US$370 millones

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Vuelco en el caso de Memphis Depay en Corinthians: club confirma su renovación a solo una semana de anunciar su salida
    El Deportivo

    Vuelco en el caso de Memphis Depay en Corinthians: club confirma su renovación a solo una semana de anunciar su salida

    Comienza el Clasificatorio Zonal de Natación rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Los millones de dólares que buscan la UC y Coquimbo Unido por meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello
    Cultura y entretención

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    La premonición de la muerte de Federico García Lorca que reveló Pablo Neruda

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”