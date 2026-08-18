Quiroz y la coyuntura económica: dice que hay no recesión técnica y adelanta alza en torno a $ 90 en precio del diésel

Jorge Quiroz también reafirmó la postura del gobierno de no aprobar feriado el 17 de septiembre.

“Es un dato del pasado. Estamos hablando de cosas que ocurrieron”. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la marcha de la economía tras el dato del PIB del segundo trimestre, el cual mostró una sorpresiva caída de 0,2%.

“Lo que estamos mirando en Cuentas Nacionales es que efectivamente, bueno, como bien sabíamos, cayó el (PIB) del primer trimestre. Es un dato que conocíamos cuando llegamos al gobierno, un menos 0,3%, y que el segundo trimestre fue cero, así que pasamos de negativo a cero”, dijo el secretario de Estado en referencia al desestacionalizado.

Los datos reflotaron el fantasma de la recesión técnica, que el mismo Quiroz había descartado hace algunas semanas, en entrevista con Pulso.

De acuerdo al Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,2% anual en el segundo trimestre, que se suma al -0,3% del periodo enero-marzo. Ahora, en su medición desestacionalizada también anotó dos caídas consecutivas: en el primero se contrajo 0,3% y en el segundo fue 0%, pero para los economistas si se amplía los decimales fue de -0,02% por lo que también hay una caída.

“No, no hay recesión (técnica)”, dijo el secretario de Estado, amparado en la variación desestacionalizada sin los decimales.

Más temprano, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que la actividad ha tenido un semestre exigente, “marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y la pesca”.

Alzas de los combustibles y feriado del 17 de septiembre

En otras materias, el ministro de Hacienda dijo que efectivamente habrá un alza en el precio de los combustibles esta semana, tal como lo habían adelantado algunos expertos tras el aumento del costo del barril de crudo producto de las hostilidades en Medio Oriente.

“Esperamos alzas del orden de $ 30 o algo más en bencina y del orden de $ 90 o algo por ahí en diésel”, afirmó la autoridad en el Congreso.

El jefe de la billetera fiscal también fue consultado por la prensa en torno a la admisibilidad que tuvieron proyectos que insisten en decretar feriado el 17 de septiembre.

No obstante, reafirmó la postura de de que no es beneficioso para la actividad.

“Nuestra visión es que un feriado anunciado muy tardíamente no tiene los efectos positivos que uno podría esperar que tuviera en el turismo y sí tiene efecto adverso en el trabajo. Por eso es que, por lo menos desde el lado de Hacienda, después de haber visto los temas, más bien nos parece no una buena idea para la economía”, afirmó.