SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    PIB en rojo: Mas apunta a temas estructurales y operacionales, y que el gobierno va a “acelerar el paso”

    El secretario de Estado dijo que los esfuerzos del gobierno estarán en acciones para destrabar inversiones, impulsar proyectos y entregar certezas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Daniel Mas y su reacción a la caída del PIB. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El gobierno reaccionó a la sorpresiva contracción de 0,2% que experimentó el Producto Interno Bruto (PIB) entre abril y junio, cifra con la cual la economía encadenó dos trimestres consecutivos de caídas y que no se veía desde 2023.

    Como ya es habitual en esta administración, fue el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien salió a comentar de manera oficial el dato que se ubicó por debajo de las expectativas tras el imacec de junio.

    “Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y la pesca”, afirmó la autoridad.

    Para Mas, el vaso medio lleno del reporte Cuentas Nacionales del Banco Central es el dinamismo que mostró el sector no minero en el periodo, lo que “confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer”.

    En esa línea, el secretario de Estado dijo que en el gobierno “vamos a acelerar el paso”, apuntando a acciones para destrabar inversiones, impulsar proyectos y entregar certezas “para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”.

    “Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias. Porque detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos”, cerró la autoridad.

    Lee también:

    Más sobre:PIBEconomíaCrecimientoDaniel mas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Arrau responde a cuestionamientos por reforma de seguridad: “Creo es lo que el país necesita”

    Tras malas cifras del PIB del segundo trimestre, la economía chilena ¿entró en recesión técnica?

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Heladas, enfermedades y plagas: Jaime Campos advierte una “próxima temporada compleja” para la agricultura

    Lo más leído

    1.
    Firmas de grupos Luksic y Angelini van a la justicia: rechazan integrar listado de infraestructura crítica de ciberseguridad

    Firmas de grupos Luksic y Angelini van a la justicia: rechazan integrar listado de infraestructura crítica de ciberseguridad

    2.
    Balde de agua fría para la economía: PIB encadena dos trimestres consecutivos en rojo y además se estanca la inversión

    Balde de agua fría para la economía: PIB encadena dos trimestres consecutivos en rojo y además se estanca la inversión

    3.
    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    4.
    Británica Ajax Resources confirma su compra en un proyecto minero en Chile y cancela otro en Italia

    Británica Ajax Resources confirma su compra en un proyecto minero en Chile y cancela otro en Italia

    5.
    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    6.
    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”
    Chile

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”

    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    Volcán Villarrica se mantiene bajo alerta técnica verde: se registró “incandescencia nocturna persistente”

    Tras malas cifras del PIB del segundo trimestre, la economía chilena ¿entró en recesión técnica?
    Negocios

    Tras malas cifras del PIB del segundo trimestre, la economía chilena ¿entró en recesión técnica?

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”

    “Esta etapa es más especial que la primera”: José Mourinho es presentado oficialmente como el nuevo DT del Real Madrid

    Con un exdirector del IND: COCh nombra una comisión para administrar la Federación de Tenis de Chile

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales
    Cultura y entretención

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Federico García Lorca y Pablo Neruda: una gran amistad destruida por la Guerra Civil Española

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU
    Mundo

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Trump confirma que no hay conversaciones previstas con Irán tras expirar el acuerdo suscrito en junio

    Cómo Irán se prepara para un conflicto interno y externo mientras crece temor a una escalada nuclear por parte de EE.UU.

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón