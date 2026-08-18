PIB en rojo: Mas apunta a temas estructurales y operacionales, y que el gobierno va a “acelerar el paso”

El gobierno reaccionó a la sorpresiva contracción de 0,2% que experimentó el Producto Interno Bruto (PIB) entre abril y junio, cifra con la cual la economía encadenó dos trimestres consecutivos de caídas y que no se veía desde 2023.

Como ya es habitual en esta administración, fue el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien salió a comentar de manera oficial el dato que se ubicó por debajo de las expectativas tras el imacec de junio.

“Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y la pesca”, afirmó la autoridad.

Para Mas, el vaso medio lleno del reporte Cuentas Nacionales del Banco Central es el dinamismo que mostró el sector no minero en el periodo, lo que “confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer”.

En esa línea, el secretario de Estado dijo que en el gobierno “vamos a acelerar el paso”, apuntando a acciones para destrabar inversiones, impulsar proyectos y entregar certezas “para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”.

“Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias. Porque detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos”, cerró la autoridad.