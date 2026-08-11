Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028

Las proyecciones para el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) 2026 se mantuvieron sin cambios en agosto. Así se desprende los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, en las que los expertos prevén una expansión de 1,3% para este año, lo mismo que en la muestra de julio.

Las cosas mejoran para el próximo años cuando los consultados por el emisor esperan un crecimiento del PIB de 2,8%, una décima más que en la encuesta anterior. Para 2028, las expectativas apuntan a una expansión más débil, del orden del 2,6%, aunque en línea con el cálculo de julio.

El Imacec tendría en julio su segundo registro positivo del año, tras el quiebre de junio que puso fin a cinco caídas consecutivas del indicador. Ahora los expertos prevén un alza de 1% para el séptimo mes del año.

En relación a los precios, las expectativas de los expertos apuntan a una inflación de 4% para todo 2026, el mismo cálculo que en la encuesta de julio. La estimación para 2027 se mantuvo en 3%, es decir, en el centro de la meta del emisor. Para agosto, la proyección para el IPC apunta a un alza de 0,3%.

Expertos esperan inflación de 4% este año. Andres Perez

Pese a las menores presiones inflacionarias, los expertos consultados por el Central no prevén cambios en el nivel de la tasa de interés en los próximos meses y que se mantendrá en 4,5%. Recién en un horizonte de 11 meses la ven en niveles de 4,25%.

En relación al dólar, se espera que que promedie $ 905 en dos meses, pero que estará debajo de la barrera de los $ 900 en un horizonte de 11 meses ($ 880) y 23 meses ($ 870).

El Banco Central hace la encuesta mensual a un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras, y se cierra al día siguiente de conocerse el IPC del mes anterior.