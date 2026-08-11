SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    A días del inicio del torneo: LaLiga se mantendrá en la misma cadena televisiva por las próximas seis temporadas

    La empresa ESPN anunció un acuerdo con la competición española. La nueva temporada comenzará el próximo sábado.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos

    LaLiga y la cadena televisiva ESPN anunciaron hoy un nuevo acuerdo a seis años sobre los derechos de transmisión de la Primera División de España en los países hispanohablantes de Sudamérica hasta la temporada 2031/32, con partidos que se transmitirán por televisión y vía streaming.

    Como parte del acuerdo, ESPN presentará 190 partidos de LaLiga en vivo cada temporada, lo que corresponde a la mitad de los duelos disponibles de ese torneo. El paquete incluirá al menos un encuentro del clásico entre Real Madrid ante Barcelona.

    “Sudamérica siempre ha tenido una conexión especial con LaLiga, y contar con The Walt Disney Company como socio es clave para seguir fortaleciendo nuestra presencia internacional”, comenzó diciendo Javier Tebas, presidente de LALIGA.

    “Durante los próximos seis años vamos a seguir trabajando juntos para que millones de aficionados en Sudamérica puedan vivir cada semana la emoción de LaLiga. Es una alianza basada en la confianza, el conocimiento del aficionado y una ambición compartida por seguir haciendo crecer nuestra competición en todo el mundo”, añadió el mandamás.

    ¿Cuándo comienza?

    Cabe destacar que la próxima temporada de LaLiga empezará este sábado 15 de agosto con el partido entre Alavés y Getafe.

    Un chileno

    En tanto, el único chileno en la competición será Gabriel Suazo, en Sevilla. Con su equipo enfrentarán también el sábado a Rayo Vallecano por la primera fecha.

    Más sobre:FútbolLaLiga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Operativo policial en La Legua permite desbaratar banda criminal vinculada al Cojo César: hay al menos 15 detenidos

    Yeomans marca diferencias con Martínez de cara a elecciones y propone un FA con mayor liderazgo: “Tiene que asumir un rol más protagónico”

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028

    Squella defiende reforma de seguridad y apunta que desmarques oficialistas serían por desconocimiento del “detalle” del proyecto

    Lo más leído

    1.
    “Jugador estrella”: prensa internacional reacciona al fichaje de Alexis Sánchez en la MLS

    “Jugador estrella”: prensa internacional reacciona al fichaje de Alexis Sánchez en la MLS

    2.
    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    3.
    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    4.
    El regalo de Donald Trump a Joaquín Niemann tras su título en el LIV Golf de Nueva York

    El regalo de Donald Trump a Joaquín Niemann tras su título en el LIV Golf de Nueva York

    5.
    Regresa tras ocho años en el exterior: Ángelo Araos, la promesa que quiere reflotar su carrera en Unión Española

    Regresa tras ocho años en el exterior: Ángelo Araos, la promesa que quiere reflotar su carrera en Unión Española

    6.
    Jeisson Vargas entre los fichajes más caros y otro chileno en sus filas: Montreal, el nuevo club de Alexis Sánchez

    Jeisson Vargas entre los fichajes más caros y otro chileno en sus filas: Montreal, el nuevo club de Alexis Sánchez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles
    Chile

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Operativo policial en La Legua permite desbaratar banda criminal vinculada al Cojo César: hay al menos 15 detenidos

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028
    Negocios

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028

    Google anuncia un nuevo cable submarino que conectará Chile con Panamá y República Dominicana

    Petróleo llega a su nivel más alto en lo que va de agosto ante menores expectativas de acuerdo en Ormuz

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”
    El Deportivo

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”

    A días del inicio del torneo: LaLiga se mantendrá en la misma cadena televisiva por las próximas seis temporadas

    El póker en Udinese, ante el Real Madrid y brillando en el Arsenal: revisa los mejores goles de Alexis Sánchez en Europa

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”
    Cultura y entretención

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Gayle Rankin, actriz de House of the Dragon: “Las mujeres quieren conectar con su bruja interior en el mundo actual”

    “Soda Stereo era una prisión para mí”: las diez frases que definieron a Gustavo Cerati

    Trump reduce de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas para todos los niños en EE.UU.
    Mundo

    Trump reduce de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas para todos los niños en EE.UU.

    La Justicia siria condena a muerte al expresidente Bashar al Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad

    Al menos seis muertos en nuevos ataques rusos sobre la provincia ucraniana de Zaporiyia

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres