A días del inicio del torneo: LaLiga se mantendrá en la misma cadena televisiva por las próximas seis temporadas

LaLiga y la cadena televisiva ESPN anunciaron hoy un nuevo acuerdo a seis años sobre los derechos de transmisión de la Primera División de España en los países hispanohablantes de Sudamérica hasta la temporada 2031/32, con partidos que se transmitirán por televisión y vía streaming.

Como parte del acuerdo, ESPN presentará 190 partidos de LaLiga en vivo cada temporada, lo que corresponde a la mitad de los duelos disponibles de ese torneo. El paquete incluirá al menos un encuentro del clásico entre Real Madrid ante Barcelona.

“Sudamérica siempre ha tenido una conexión especial con LaLiga, y contar con The Walt Disney Company como socio es clave para seguir fortaleciendo nuestra presencia internacional”, comenzó diciendo Javier Tebas, presidente de LALIGA.

“Durante los próximos seis años vamos a seguir trabajando juntos para que millones de aficionados en Sudamérica puedan vivir cada semana la emoción de LaLiga. Es una alianza basada en la confianza, el conocimiento del aficionado y una ambición compartida por seguir haciendo crecer nuestra competición en todo el mundo”, añadió el mandamás.

¿Cuándo comienza?

Cabe destacar que la próxima temporada de LaLiga empezará este sábado 15 de agosto con el partido entre Alavés y Getafe.

Un chileno

En tanto, el único chileno en la competición será Gabriel Suazo, en Sevilla. Con su equipo enfrentarán también el sábado a Rayo Vallecano por la primera fecha.