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    Al menos seis muertos en nuevos ataques rusos sobre la provincia ucraniana de Zaporiyia

    “Los rusos lanzaron un ataque combinado masivo con misiles y bombas guiadas contra la capital regional", sostuvo el gobernador provincial.

    Por 
    Europa Press
    Ataques rusos en la región ucraniana de Zaporiyia. Imagen archivo.

    Las autoridades de Zaporiyia han informado este martes de la muerte de al menos seis personas durante los ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante esta última noche sobre la provincia, hiriendo además a otras 19.

    “Los rusos lanzaron un ataque combinado masivo con misiles y bombas guiadas contra la capital regional. Cuatro edificios de apartamentos y otros edificios no residenciales resultaron dañados”, ha denunciado el gobernador provincial, Ivan Fedorov, en un mensaje en sus redes sociales.

    La escasas zonas de la provincia de Zaporiyia que aún no han sido ocupadas por Moscú han sido objetivo en las últimas 24 horas de una nueva ofensiva a gran escala de las fuerzas rusas que han dirigido 938 ataques sobre 58 localidades, entre ellas la capital homónima, y otros pequeños asentamientos.

    Fedorov ha enumerado al menos una decena de ataques con misiles, así como con artillería y el empleo de 650 drones en las últimas 24 horas, incluidos los de esta pasada noche, que han registrado ya las primeras seis víctimas mortales.

    Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que la ciudad de Zaporiyia ha sido alcanzada por misiles balísticos norcoreanos. “Un ataque brutal, diseñado para causar el máximo daño a la infraestructura civil”, ha lamentado, acordándose también de los muertos y heridos de este último ataque.

    “Cada paso que da Rusia -el aumento de la producción de armamento balístico, la implicación de activos norcoreanos, la preparación para la movilización- demuestra que Moscú no se prepara para la paz, sino para la escala”, ha advertido el presidente ucraniano, en un mensaje en sus redes sociales.

    En ese sentido, ha vuelto a incidir a sus socios en la necesidad de imponer nuevas sanciones contra las empresas que mantienen viva la industria armamentística rusa, además de seguir con las ayudas a la defensa aérea de Ucrania. “Todo esto es necesario para que la paz tenga una oportunidad”, ha dicho.

    De igual forma, Zelenski ha denunciado que “el terror con drones persiste a diario” en otras partes del país, incluidas Jersón, Járkov, Donetsk, Dnipró, Mikolaiv, y la capital, Kiev, objetivo esta noche, cuando se recupera aún de la mortífera oleada oleada de ataques de la semana pasada.

    La ciudad de Zaporiyia se encuentra relativamente cerca de la línea del frente sur, por lo que suele ser objetivo habitual de los ataques aéreos de Rusia, que mantiene el control de cerca del 70% del territorio de esta provincia desde los primeros compases de la invasión, allá por febrero de 2022.

    Más sobre:UcraniaRusiaAtaquesGuerra

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