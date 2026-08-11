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    La Justicia siria condena a muerte al expresidente Bashar al Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad

    Al Assad, huyó hacia Moscú con su familia cuando las fuerzas islamistas y rebeldes se acercaban a Damasco en diciembre de 2024.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivp. Ammar Awad

    Un tribunal sirio ha condenado a muerte este martes ‘in absentia’ al expresidente Bashar al Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, junto a otras ocho personas, entre ellas el antiguo jefe de seguridad de la provincia de Derá Atef Nayib, el único de ellos que no se encuentra prófugo de la Justicia.

    Al Assad, quien huyó hacia Moscú con su familia cuando las fuerzas islamistas y rebeldes se acercaban a Damasco en diciembre de 2024, ha sido hallado culpable de los delitos de asesinato premeditado, torturas, detención arbitraria y otros crímenes de lesa humanidad, informa la agencia siria de noticias Sana.

    En cuanto a Nayib, primo del expresidente sirio, el tribunal ha considerado probado que como jefe de seguridad de Derá supervisó las torturas y el resto de crímenes que se produjeron durante las protestas de 2011 en esa provincia en el sur del país, en el marco de la revolución regional de la Primavera Árabe.

    El Ejército sirio aplastó el levantamiento al término de diez días de asedio sobre la ciudad. Algunas ONG cifran en 224 los civiles muertos, entre ellos muchos menores de edad, además de 81 militares muertos por disparos en la espalda, probablemente tras negarse a sofocar las revueltas.

    La brutal represión del Ejército sirio en Derá acabaría convirtiéndose en uno de los catalizadores de la guerra civil; un conflicto devastador que conoció su final en diciembre de 2024, cuando una ofensiva combinada de grupos armados abanderada por la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderada por el actual presidente sirio, Ahmed al Shara, acabó derrocando a Al Assad.

    Junto a ellos dos han sido también condenados a muerte los prófugos Maher Hafez al Assad, hermano menor del expresidente sirio, general del Ejército y una de las figuras más temidas durante aquellos años; y el exministro de Defensa y vicecomandante de las Fuerzas Armadas, Fahd Jassim al Freij.

    Del mismo modo, han corrido la misma suerte los antiguos altos mandos del Ejército Ayman Ayoush, Louay al Ali, Qusay Ibrahim Mahyoub, Wafiq Nasser y Talal Fares al Aisami, todos ellos huidos tras la caída de Al Assa.

    Más sobre:Bashar al AssadSiria

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