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    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    La FDA aprobó una nueva píldora para reducir el colesterol LDL que mostró resultados superiores a las estatinas en ensayos clínicos. Conoce cómo funciona, sus efectos y qué se sabe sobre su llegada.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol Tendencias / La Tercera

    A mitad de julio de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos (FDA) aprobó una píldora que logró reducir los niveles de colesterol de forma más efectiva que las estatinas, el medicamento más común para tratar esta condición médica.

    Se trata del fármaco enlicitide, que se vende en EE.UU. como Lipfendra, y que es producido por la farmacéutica Merck.

    Según los resultados de sus ensayos clínicos, este medicamento logró reducir los niveles de LDL —el colesterol “malo”— a 50 o 60. Esto, gracias a su capacidad de inhibir la proteína PCSK9.

    Los médicos estadounidenses destacaron el fármaco, especialmente tras la actualización de las nuevas guías de manejo del colesterol, que publicó la Asociación Americana del Corazón, que establecen que las personas deben mantener sus niveles de LDL debajo de 70 para reducir el riesgo de infartos y ACV.

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol Tendencias / La Tercera

    Los efectos de enlicitide, el fármaco que reduce el colesterol

    A finales de 2025, la farmacéutica Merck publicó los resultados de uno de sus ensayos clínicos que duró 24 semanas. Participaron un total de 2912 personas, quienes consumieron la pastilla diariamente.

    Fue así cómo demostraron que el medicamento puede reducir los niveles de colesterol LDL hasta en un 60%.

    Sobre los efectos secundarios, no hubo diferencias entre el fármaco y el placebo. Un 9% de los pacientes sufrió mareos y un 7% diarrea.

    Los resultados que logró el fármaco fueron iguales a los medicamentos inyectables que bloquean la proteína PCSK9. Este mecanismo logra reducir la incidencia de infartos, accidentes cerebrovasculares y muertes cardiovasculares en personas de alto riesgo.

    “La aprobación de enlicitide representa una innovación relevante en el tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia en adultos”, destacó la Sociedad Chilena de Obesidad (Sochob) en una publicación en su página web.

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol. Foto: Referencial.

    De acuerdo a la Sochob, tener disponible este fármaco podría facilitar la intensificación del tratamiento en pacientes que no logran alcanzar sus objetivos de LDL-C con estatinas y otras terapias convencionales.

    Sin embargo, “la magnitud de la reducción lipídica no debe interpretarse todavía como evidencia directa de disminución de eventos cardiovasculares”, advirtieron.

    “Aunque el beneficio clínico de reducir el LDL-C está ampliamente establecido para otras terapias hipolipemiantes, aún se desconoce si enlicitide reduce por sí mismo la incidencia de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, mortalidad cardiovascular o mortalidad total”.

    El fármaco todavía no está disponible en Chile. Mientras tanto, se espera que empiece a venderse en las farmacias estadounidenses, a un precio aproximado de 315 dólares (cera de $290.000 CLP aproximadamente) para 30 días, según un reporte del New York Times.

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