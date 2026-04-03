Los efectos de Foundayo, la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA. Foto: Referencial.

Un nuevo fármaco se suma a la línea de tratamientos contra la obesidad y el sobrepeso: el pasado 1 de abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó Foundayo , la nueva píldora de orforglipron para bajar de peso de la farmacéutica Eli Lilly.

El laboratorio ya tiene en el mercado Zepbound y Mounjaro, sus medicamentos GLP-1, rivales de Wegovy y Ozempic. La diferencia es que el ingrediente estrella de Eli Lilly es la tirzetapida. En cambio, el de Novo Nordisk es la semaglutida.

La empresa danesa fue la primera en lanzar su versión de Wegovy en pastilla. No obstante, un par de meses después, Eli Lilly finalmente obtuvo la aprobación de la FDA para poder comercializar su nuevo medicamento, cuyo beneficio es despedirse de los inyectables y facilitar el consumo del fármaco.

Sin embargo, desde Eli Lilly aseguraron que su nueva pastilla Foundayo tiene un beneficio particular: puede tomarse a cualquier hora del día, sin restricciones de comida o agua.

Esto es lo que se sabe sobre Foundayo.

Los efectos de Foundayo, la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA. Foto: Referencial. Tendencias / La Tercera

Qué es Foundayo, la pastilla para bajar de peso

El orforglipron —compuesto de la nueva pastilla Foundayo— es un fármaco que, al igual que otros medicamentos para bajar de peso, imita a la hormona GLP-1 que ayuda a reducir el apetito, aumentar la sensación de saciedad y bajar los niveles de azúcar en la sangre, entre otros beneficios .

Según los ensayos clínicos que hizo la farmacéutica Eli Lilly, las personas con obesidad que fueron tratadas con este nuevo medicamento lograron perder un 12% de su peso corporal después de 72 semanas en las que consumieron la dosis más alta.

La baja de peso no es tan alta como con los inyectables. No obstante, se trata de una alternativa que podría ser conveniente para los pacientes que no les acomoda inyectarse o cuyos estilos de vida no son compatibles con mantener un horario estricto para tomar el medicamento.

Y es que Foundayo puede tomarse a cualquier hora del día, con o sin comida y agua.

Sobre sus efectos secundarios, se han reportado que suelen ser los mismos que ya se conocen sobre los fármacos inyectables. Principalmente, hay molestias gastrointestinales como náuseas y diarrea, que suelen ceder con el tiempo.

Además, podría disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales.

Los efectos de Foundayo, la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

Precio de Foundayo, la nueva pastilla adelgazante de Eli Lilly

En Estados Unidos, el precio mensual del tratamiento de Foundayo será de 149 dólares (136.000 CLP aproximadamente) al mes en las dosis más bajas y 349 dólares (320.000 CLP) en las más altas.

Además, la farmacéutica anunció que si los pacientes renuevan su receta dentro de los 45 días desde que compran el primer paquete, el precio máximo que pagarán será de 299 dólares mensuales (274.000 CLP aprox.).

En paralelo, los estadounidenses que tienen seguro médico que cubra este tipo de tratamiento, pueden reducir el costo del tratamiento hasta 25 dólares por mes (unos 23.000 CLP).