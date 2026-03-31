Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico

Con el alza de combustibles en Chile, es posible que algunas personas se planteen adquirir —o desempolvar de la bodega— una bicicleta para moverse al trabajo. Esto, en especial si la distancia entre su casa y ocupación es relativamente corta y pedaleable.

Y en un contexto donde el sedentarismo predomina, hacer ejercicio al mismo tiempo que movilizarse de un lado a otro podría ser una buena estrategia de salud para quienes quieren llevar una vida más activa.

Pero para el doctor Nicolás Thumm, traumatólogo del Equipo de Medicina Deportiva de Clínica Universidad de los Andes, hay algunas recomendaciones de salud que deben conocerse antes de comenzar a pedalear.

En conversación con La Tercera, el médico explicó cuáles son los beneficios, riesgos y medidas a tomar en cuenta para hacer que tu ruta en bicicleta sea más segura.

Los beneficios de ir al trabajo en bicicleta, según un médico

Para el traumatólogo, el principal beneficio de utilizar una bicicleta para ir al trabajo es agregar actividad física en el día a día.

Y es que, en comparación a permanecer sentado en los trayectos de ida y vuelta en un motorizado, en una bicicleta se pedalea: es un ejercicio cardiovascular de resistencia que tiene bajo impacto (amigable con las articulaciones), y que también trabaja músculos del tren inferior, como cuádriceps, glúteos, pantorrillas e isquiotibiales.

Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico. Foto: ATON.

El Dr. Thumm recuerda que la Asociación Americana de Estudios del Corazón recomienda que las personas sanas hagan unos 150 minutos semanales de actividad moderad a, no solo para la salud cardiovascular, sino también para la salud mental.

Por tanto, subirse a una bici puede ayudar a sumar varias decenas de minutos al día.

“Si las distancias y los tiempos de traslado y la intensidad del ejercicio están dentro de ese rango, podríamos decir que cumple con la dosis de ejercicio semanal. En caso de que no, se debería complementar y puede ser con trabajo de gimnasio y fuerza”.

Un estudio de 2017, publicado en la revista médica BMJ, encontró que ir en bicicleta al trabajo está relacionado con una disminución sustancial del riesgo de desarrollar cáncer o enfermedades cardíacas y de morir por ellas.

Otro más reciente, publicado en 2024 en PubMed, encontró que quienes caminan o pedalean (transporte activo) tienen menores tasas de hospitalización, mortalidad y enfermedades crónicas. También mejor salud mental, en comparación a quienes hacen viajes sedentarios.

Pero el médico también recomienda evaluar si la persona es apta para un trayecto en bicicleta . “Como cualquier actividad deportiva, va a depender de la edad de las personas y las posibilidades que tiene de empezar con el deporte”.

“La idea es que el traslado al trabajo, a la universidad o al colegio sea algo grato y que no genere dolores”, asegura. Por tanto, quienes tienen, por ejemplo, dolores de rodilla, espalda o sobrepeso, pueden consultar con un médico especialista para abordar caso a caso.

Los riesgos para la salud de manejar bicicleta

“El principal problema del traslado urbano, particularmente en Santiago, es el riesgo de accidente” , explica el médico.

Y es que en la vía, los ciclistas deben convivir con otros ciclos, vehículos y peatones, quienes deben cumplir las normas de convivencia vial para reducir la probabilidad de siniestros. No obstante, esto no siempre se cumple.

Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico. Foto: ATON.

Un estudio del Instituto Finlandés de Salud Ocupacional, publicado en 2025, encontró que el transporte activo (caminar o en bicicleta) aumenta el riesgo de accidentes durante el trayecto . No obstante, también mejora la salud, reduce las licencias médicas y mejora la capacidad laboral, por lo que los autores concluyeron que los beneficios superan los riesgos.

De todas maneras, hay medidas que se pueden implementar para disminuir el riesgo de siniestros: usar casco siempre, sin excepciones; luz frontal blanca y luz trasera intermitente roja para ser visible; chaqueta reflectante y siempre estar atento a los alrededores .

También procurar utilizar infraestructura como ciclovías, si es que están disponibles.

Además, el médico insta a asegurarse de que la bicicleta que se utilizará esté operativa y en buenas condiciones, “que los frenos estén buenos y, en caso de tener cambios, también”.