SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico

    Ir al trabajo en bicicleta puede mejorar la salud cardiovascular, mental y reducir el sedentarismo, pero también tiene riesgos. Un médico explica beneficios, precauciones y cómo hacerlo de forma segura.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico Tendencias / La Tercera

    Con el alza de combustibles en Chile, es posible que algunas personas se planteen adquirir —o desempolvar de la bodega— una bicicleta para moverse al trabajo. Esto, en especial si la distancia entre su casa y ocupación es relativamente corta y pedaleable.

    Y en un contexto donde el sedentarismo predomina, hacer ejercicio al mismo tiempo que movilizarse de un lado a otro podría ser una buena estrategia de salud para quienes quieren llevar una vida más activa.

    Pero para el doctor Nicolás Thumm, traumatólogo del Equipo de Medicina Deportiva de Clínica Universidad de los Andes, hay algunas recomendaciones de salud que deben conocerse antes de comenzar a pedalear.

    En conversación con La Tercera, el médico explicó cuáles son los beneficios, riesgos y medidas a tomar en cuenta para hacer que tu ruta en bicicleta sea más segura.

    Los beneficios de ir al trabajo en bicicleta, según un médico

    Para el traumatólogo, el principal beneficio de utilizar una bicicleta para ir al trabajo es agregar actividad física en el día a día.

    Y es que, en comparación a permanecer sentado en los trayectos de ida y vuelta en un motorizado, en una bicicleta se pedalea: es un ejercicio cardiovascular de resistencia que tiene bajo impacto (amigable con las articulaciones), y que también trabaja músculos del tren inferior, como cuádriceps, glúteos, pantorrillas e isquiotibiales.

    Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico. Foto: ATON.

    El Dr. Thumm recuerda que la Asociación Americana de Estudios del Corazón recomienda que las personas sanas hagan unos 150 minutos semanales de actividad moderada, no solo para la salud cardiovascular, sino también para la salud mental.

    Por tanto, subirse a una bici puede ayudar a sumar varias decenas de minutos al día.

    “Si las distancias y los tiempos de traslado y la intensidad del ejercicio están dentro de ese rango, podríamos decir que cumple con la dosis de ejercicio semanal. En caso de que no, se debería complementar y puede ser con trabajo de gimnasio y fuerza”.

    Un estudio de 2017, publicado en la revista médica BMJ, encontró que ir en bicicleta al trabajo está relacionado con una disminución sustancial del riesgo de desarrollar cáncer o enfermedades cardíacas y de morir por ellas.

    Otro más reciente, publicado en 2024 en PubMed, encontró que quienes caminan o pedalean (transporte activo) tienen menores tasas de hospitalización, mortalidad y enfermedades crónicas. También mejor salud mental, en comparación a quienes hacen viajes sedentarios.

    Pero el médico también recomienda evaluar si la persona es apta para un trayecto en bicicleta. “Como cualquier actividad deportiva, va a depender de la edad de las personas y las posibilidades que tiene de empezar con el deporte”.

    “La idea es que el traslado al trabajo, a la universidad o al colegio sea algo grato y que no genere dolores”, asegura. Por tanto, quienes tienen, por ejemplo, dolores de rodilla, espalda o sobrepeso, pueden consultar con un médico especialista para abordar caso a caso.

    Los riesgos para la salud de manejar bicicleta

    “El principal problema del traslado urbano, particularmente en Santiago, es el riesgo de accidente”, explica el médico.

    Y es que en la vía, los ciclistas deben convivir con otros ciclos, vehículos y peatones, quienes deben cumplir las normas de convivencia vial para reducir la probabilidad de siniestros. No obstante, esto no siempre se cumple.

    Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico. Foto: ATON.

    Un estudio del Instituto Finlandés de Salud Ocupacional, publicado en 2025, encontró que el transporte activo (caminar o en bicicleta) aumenta el riesgo de accidentes durante el trayecto. No obstante, también mejora la salud, reduce las licencias médicas y mejora la capacidad laboral, por lo que los autores concluyeron que los beneficios superan los riesgos.

    De todas maneras, hay medidas que se pueden implementar para disminuir el riesgo de siniestros: usar casco siempre, sin excepciones; luz frontal blanca y luz trasera intermitente roja para ser visible; chaqueta reflectante y siempre estar atento a los alrededores.

    También procurar utilizar infraestructura como ciclovías, si es que están disponibles.

    Además, el médico insta a asegurarse de que la bicicleta que se utilizará esté operativa y en buenas condiciones, “que los frenos estén buenos y, en caso de tener cambios, también”.

    Lee también:

    Más sobre:SaludIr al trabajo en bicicletaAlza de combustibleSantiago ciclismo urbanoChile alza combustiblestransporte activo salud mentalsobrepeso y ejerciciociclovíastraumatología deportivauso de casco obligatorioluces y elementos reflectantesseguridad vial ciclistasaccidentes de tránsito en bicicletasedentarismoactividad física diariasalud cardiovascularriesgos del ciclismobeneficios de la bicicletair al trabajo en bicicletaciclismo urbanorecomendaciones médicas ciclismociclovías Santiagoprevención de lesiones en ciclismociclovías y convivencia vialactividad física 150 minutosbicicleta y salud mentalaccidentes en bicicletarecomendaciones seguridad ciclistasactividad física transporte activosalud cardiovascular bicicletariesgos del ciclismo urbanoNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

    Lo más leído

    1.
    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2.
    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    3.
    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    4.
    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    5.
    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Marco Rubio critica a España por vetar el uso de bases conjuntas y su espacio aéreo y “presumir” de ello

    “Si esto es real, duele”: Evelyn Matthei, Karla Rubilar y María José Gatica critican decisión del gobierno de remover a directora de SernamEG

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos
    Negocios

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    El 70% de las empresas Ipsa mejoró sus resultados en 2025 y sus utilidades ascendieron a US$15 mil millones

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa
    Tendencias

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico

    Copa de la Liga: Ñublense derriba a El Campanil y arrebata el liderato a Universidad Católica
    El Deportivo

    Copa de la Liga: Ñublense derriba a El Campanil y arrebata el liderato a Universidad Católica

    Con Palestino y Boca Juniors en el horizonte: la advertencia de Daniel Garnero por el complicado calendario de la UC

    Delegación Presidencial explica la decisión de no permitir la presencia de hinchas de Boca ante la UC en el Claro Arena

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”
    Cultura y entretención

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado
    Mundo

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

    Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

    Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes