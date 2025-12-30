SUSCRÍBETE POR $1100
    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    La evidencia científica muestra cómo distintos niveles de intensidad física influyen en la salud, la condición cardiovascular y la esperanza de vida.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Caminar es una de las formas de ejercicio más simples y practicadas en el mundo. No requiere equipamiento especial, se puede hacer a cualquier edad y sus beneficios están ampliamente documentados: reduce el riesgo de ansiedad, depresión, diabetes, entre otros.

    Pero cuando el cuerpo se acostumbra a esa rutina, surge la duda: ¿conviene acelerar el paso o incluso empezar a correr?

    Esa es la pregunta que aborda un reciente artículo de The New York Times, que revisa evidencia científica y la opinión de especialistas para comparar los beneficios de caminar y correr en la salud y la longevidad.

    ¿Qué dice la ciencia?

    Según explica Alyssa Olenick, fisióloga del ejercicio e investigadora postdoctoral de la Universidad de Colorado, caminar regularmente mejora la condición física, pero hacerlo a mayor velocidad marca una diferencia.

    Al aumentar el ritmo, sube la frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que permite pasar de una actividad ligera a una moderada.

    Uno de los indicadores clave es el “VO2 máx.” o “consumo máximo de oxígeno”, que mide la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede absorber, transportar y utilizar por minuto durante el ejercicio intenso.

    De acuerdo con la cardióloga deportiva Allison Zielinski, del Instituto Cardiovascular Bluhm de Northwestern Medicine, este indicador es un fuerte predictor de la esperanza de vida.

    Incluso caminar despacio mejora ligeramente el VO2 máx. en comparación con el sedentarismo, pero los mayores beneficios aparecen al caminar rápido o incorporar ejercicio más intenso.

    Ahí es donde correr entra en juego. Para Duck-chul Lee, profesor de epidemiología de la actividad física en la Universidad Estatal de Iowa, correr es más eficiente que caminar porque implica mayor esfuerzo muscular y cardiovascular.

    “Correr es una secuencia de saltos que requiere más energía y potencia”, explica Olenick.

    Incluso trotar a baja velocidad puede llevar al cuerpo a una intensidad vigorosa, en la que apenas se pueden decir algunas palabras sin quedarse sin aire.

    Ambas actividades funcionan

    Sin embargo, los expertos coinciden en que no se trata de elegir un bando. “El mayor beneficio se produce al pasar de nada a poco ejercicio”, subraya Lee.

    La constancia es clave y, una vez establecida, añadir algo de ejercicio vigoroso puede potenciar los beneficios.

    Correr tiene desventajas, como el mayor impacto y el riesgo de lesiones, por lo que los especialistas recomiendan una progresión gradual y consultar con un médico en caso de enfermedades crónicas.

    Para quienes no pueden o no quieren correr, aumentar la intensidad al caminar (sumando cuestas o acelerando el paso) también puede marcar la diferencia.

    En palabras de la fisióloga Olenick, la mejor estrategia es combinar: caminar, correr y moverse más a lo largo de la semana. “Todo suma”.

