    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    Un estudio científico sugiere que los gatos son mucho más receptivos a la interacción humana de lo que se creía, y que existe una forma simple de fortalecer el vínculo con ellos.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    Los gatos tienen fama de ser animales distantes, enigmáticos y poco expresivos. Sin embargo, una investigación científica sugiere que comunicarse con ellos puede ser mucho más fácil de lo que parece, siempre y cuando se utilice su propio “lenguaje”.

    El truco es simple: entrecerrar los ojos y parpadear lentamente, una señal que los felinos interpretan como amistosa.

    El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, analizó cómo reaccionan los gatos cuando los humanos imitan una de sus expresiones faciales más comunes: el llamado “parpadeo lento”.

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    ¿Por qué este truco?

    Este gesto suele aparecer cuando los gatos están relajados y tranquilos, y es considerado por los especialistas como una especie de sonrisa felina.

    “Como alguien que ha estudiado el comportamiento animal y es dueño de un gato, es fantástico poder demostrar que los gatos y los humanos pueden comunicarse de esta manera”, explicó Karen McComb, psicóloga de la Universidad de Sussex y autora principal del estudio.

    Los estudios y pruebas

    Para comprobar esta idea, los investigadores realizaron dos experimentos. En el primero participaron 21 gatos de 14 hogares distintos.

    Una vez que el animal se encontraba cómodo en su entorno, se pidió a sus dueños que se sentaran a aproximadamente un metro de distancia y parpadearan lentamente cada vez que el gato los mirara.

    Las interacciones fueron grabadas y comparadas con situaciones en las que no había contacto humano directo.

    Los resultados mostraron que los gatos tendían a devolver el parpadeo lento con mayor frecuencia después de que sus humanos lo hicieran primero, en comparación con los momentos en que no existía interacción.

    El segundo experimento incluyó a 24 gatos de ocho hogares, pero esta vez los protagonistas no fueron sus dueños, sino investigadores que no tenían contacto previo con los animales.

    Como grupo de control, se observó la reacción de los gatos cuando los humanos los miraban fijamente sin parpadear. Luego, los investigadores repitieron el gesto del parpadeo lento y extendieron la mano hacia los felinos.

    En este caso, no solo aumentó la probabilidad de que los gatos respondieran con el mismo parpadeo, sino que también se acercaron con mayor frecuencia a la mano del humano, lo que sugiere una mayor disposición al contacto.

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    Una señal de buenas intenciones

    “Este estudio es el primero en investigar experimentalmente el papel del parpadeo lento en la comunicación entre gatos y humanos”, afirmó McComb.

    Según los expertos, este gesto podría interpretarse como una señal de buenas intenciones, ya que los gatos suelen percibir la mirada fija como una amenaza.

    Más allá de fortalecer el vínculo en el hogar, los investigadores creen que comprender estas interacciones podría mejorar el bienestar felino en contextos estresantes, como clínicas veterinarias o refugios.

    “Nuestros hallazgos podrían utilizarse para evaluar el bienestar de los gatos en diversos entornos”, señaló Tasmin Humphrey, coautora del estudio.

