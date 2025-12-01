Por qué los gatos domésticos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según un reciente estudio

Un nuevo estudio científico acaba de responder a una de las preguntas que más desconciertan a los amantes de los gatos: ¿por qué estos animales parecen comportarse de manera distinta según quién sea su cuidador?

La investigación, publicada en la revista Ethology y difundida por The New York Times, sugiere que los gatos maúllan con mayor frecuencia al saludar a los hombres que a las mujeres .

Y la explicación podría estar en la manera en que unos y otros escuchan –o no escuchan– a sus mascotas.

Según relata NYT, mientras daba una conferencia sobre comportamiento animal, Kaan Kerman, profesor del departamento de psicología de la Universidad Bilkent de Turquía, notó una diferencia llamativa entre perros y gatos.

Los dueños de perros suelen sentirse seguros interpretando la conducta de sus mascotas, mientras que los dueños de gatos “siempre se quedan perplejos”.

Parte del problema es que los felinos han sido históricamente más difíciles de estudiar. “Si quieres traer gatos al laboratorio, buena suerte”, bromeó el investigador.

¿Cómo fue el estudio?

Por eso, Kerman y sus colegas llevaron la ciencia a los hogares. Reclutaron a 31 voluntarios que se identificaban como cuidadores principales y les pidieron grabar los primeros minutos tras llegar a casa, actuando con naturalidad.

Luego analizaron los primeros 100 segundos del saludo entre cada dueño y el primer gato que se acercara.

El resultado fue inequívoco: el único factor que explicó la variación en la cantidad de maullidos fue el sexo biológico del cuidador.

En promedio, los gatos emitieron 4,3 vocalizaciones al saludar a los hombres, frente a 1,8 en el caso de las mujeres . Las cifras incluyen todo tipo de sonidos felinos: maullidos, trinos, gorjeos, gruñidos y ronroneos.

¿Por qué ocurre esto?

El equipo planteó la hipótesis de que los hombres “necesitan vocalizaciones más explícitas para percibir y responder a las necesidades de sus gatos” .

En otras palabras, muchos felinos habrían concluido que sus dueños hombres no siempre captan las señales sutiles, por lo que incrementan sus llamados.

Estudios previos ya han mostrado que las mujeres tienden a hablar más con sus gatos e interpretan mejor sus señales sonoras.

Una hipótesis que no convence del todo

Sin embargo, no todos los expertos están convencidos. Jonathan Losos, biólogo evolutivo de la Universidad de Washington en St. Louis y autor de The Cat’s Meow, dijo al New York Times que la hipótesis es plausible, pero que el tamaño reducido de la muestra deja espacio para dudas.

“Los autores sugieren que los hombres somos despistados; podría ser cierto”, afirmó. Pero también advirtió que podrían existir otras explicaciones no consideradas.

Mikel Delgado, investigadora de la Universidad de Purdue, fue aún más cauta.

Señaló que el estudio no registró si los dueños hablaban a sus gatos durante las grabaciones ni consideró factores como cuánto tiempo habían estado solos los animales o si tenían hambre, todos elementos que podrían influir en su nivel de vocalización.

Además, los propios autores admiten que los factores culturales podrían jugar un rol importante.

Todos los participantes vivían en Turquía, un país donde, según los investigadores, los hombres interactúan verbalmente con menor frecuencia, lo que podría llevar a los gatos a maullar más insistentemente.

Aun así, el Dr. Kerman espera replicar el experimento en otros países. Comprender mejor estos comportamientos, concluye, es clave para el bienestar felino: “Los gatos sí hablan. Solo tenemos que descifrarlo”.