“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Registros captados por biólogos marinos muestran cómo se organizan para atacar a uno de los principales depredadores del océano. Aunque se creía que este comportamiento se limitaba a las costas de Sudáfrica, las imágenes captadas en aguas de México sostienen que es más amplio.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos. Foto: archivo / referencial.

El tiburón blanco es conocido por ser uno de los principales depredadores del océano. Sin embargo, imágenes grabadas con drones en el Golfo de California muestran cómo son atacados por orcas, también conocidas como “ballenas asesinas”, lo que ha despertado preocupación entre los especialistas de la región.

En un registro verificado por el Washington Post, se puede ver cómo un grupo de estas últimas trabaja en conjunto para rodear a un tiburón blanco, al cual llevan hacia la superficie para después sumergirse con él.

Luego, se ve cómo una orca emerge con el hígado del tiburón, para así compartirlo como alimento con las otras.

El biólogo marino Erick Higuera afirmó al citado periódico que ha estudiado a este grupo por años y había notado que sus miembros tendían a preferir presas como tiburones toros y tiburones ballena.

Aseguró que “son máquinas de cazar”.

No obstante, dijo, se sorprendió cuando vio el primer registro que reflejaba cómo las orcas se coordinaban para atacar un tiburón blanco.

Cuando grabó el video cerca de La Paz (México) en 2020, en un principio supuso que se trataba de un tiburón tigre de arena.

Pero posteriormente, cuando revisó las grabaciones, presumió que podía tratarse de un tiburón blanco.

Para corroborar sus sospechas, le mostró el video a su colega Mauricio Hoyos, quien le ayudó a confirmar que se trataba de dicha especie.

“En cuanto le mostré las capturas de pantalla, exclamó: ‘¡Imposible! Es un tiburón blanco. ¿De dónde es? ¿Sudáfrica?’. Y le respondí: ‘No, amigo, es aquí en La Paz’”, contó Higuera al Post.

Previamente, se creía que este comportamiento de orcas que extraen el hígado de tiburones blancos se limitaba a las costas de Sudáfrica. Sin embargo, los registros captados en aguas de México sostienen que es más amplio.

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos.

Qué se sabe de los enfrentamientos entre orcas y tiburones blancos en México

Higuera publicó las observaciones del Golfo de California en la revista científica Frontiers in Marine Science, en donde también incluyó el relato de otra cacería de un tiburón blanco por parte de una orca en el mismo lugar en 2022, es decir, dos años después que captara el otro registro.

La bióloga marina que trabaja con él, Francesa Pancaldi, afirmó al Post que las orcas aprovechan un estado natural de parálisis llamado inmovilidad tónica que experimentan los tiburones y las rayas cuando se encuentran boca abajo.

Dijo que no se tiene claridad sobre por qué esa posición tiene dicho efecto, pero comentó que se cree que podría estar relacionado con el apareamiento o con disuadir depredadores.

Precisó que cuando un tiburón está en esa posición es más fácil para las orcas acceder a su hígado, órgano que tiene un contenido de grasa extremadamente alto.

Higuera afirmó que las orcas “emplean tácticas de caza o estrategias distintas según la presa”.

Agregó que tanto las tácticas como los objetivos pueden variar dependiendo de cada grupo.

Presumen que este grupo de orcas representa un nuevo “ecotipo” depredador de tiburones o una forma distinta de esta especie.

Sin embargo, enfatizó que necesitan “más datos para confirmarlo”.

El investigador recalcó que esperan que el gobierno mexicano tome más medidas para proteger a las orcas de la excesiva cantidad de excursiones de avistamiento de ballenas, así como para proteger mejor a los tiburones de la sobrepesca.

Por su parte, la bióloga marina de la Universidad de Rhodes y experta en los comportamientos de orcas en Sudáfrica, Alison Towner, declaró al Post que en las costas de este último país las orcas que cazan tiburones han generado cambios en el ecosistema.

La especialista, quien no participó en el estudio de México, comentó: “En Sudáfrica, la presión de depredación ha sido mucho más constante y la respuesta de los tiburones ha sido drástica”.

“Han abandonado prácticamente los antiguos puntos de agregación principales a lo largo del Cabo Occidental”, agregó Towner.

A continuación encontrarás un video captado por Higuera que muestra cómo un grupo de orcas ataca a un tiburón blanco.

Cabe precisar que las imágenes podrían herir la sensibilidad de algunas personas.

