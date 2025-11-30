BLACK SALE $990
    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Un nuevo análisis científico, basado en miles de imágenes recopiladas por ciudadanos en Estados Unidos, reveló un patrón inesperado en esta especie nocturna.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Este estudio afirma que los mapaches están teniendo signos de domesticación

    Un estudio científico publicado en la revista Frontiers in Zoology asegura que los mapaches urbanos de Estados Unidos estarían desarrollando rasgos físicos asociados a los primeros estados de la domesticación.

    La investigación –que analizó casi 20 mil imágenes de la plataforma ciudadana iNaturalist– concluye que los ejemplares que viven en ambientes urbanos muestran hocicos más cortos que aquellos que habitan en zonas rurales.

    Este patrón que se observa en el hocico es considerado característico del llamado síndrome de la domesticación.

    Foto: Pexels

    ¿De qué se trató el estudio?

    El equipo, integrado por investigadores de la Universidad de Arkansas en Little Rock, utilizó un conjunto inicial de 105.722 fotografías registradas entre 2000 y 2024.

    Tras filtros estrictos para evitar duplicados y asegurar calidad anatómica, solo 249 imágenes fueron aptas para mediciones: 38 de mapaches rurales y 211 urbanos.

    Según los autores, “nuestros datos sugieren que los ambientes urbanos producen reducciones en la longitud del hocico, lo cual es consistente con el fenotipo del síndrome de domesticación”.

    Los investigadores midieron la relación entre el largo del hocico y el cráneo mediante puntos anatómicos visibles en las fotografías.

    Foto: Pexels

    ¿Qué reveló el estudio?

    Su análisis estadístico reveló que “una clara reducción en la longitud del hocico en mapaches urbanos comparados con mapaches rurales”, un patrón que se mantuvo incluso al controlar variables como la zona climática.

    En total, observaron una reducción promedio de 3,56% en el largo del hocico entre ambos grupos.

    Aunque la cifra puede parecer pequeña, los autores sostienen que el hallazgo es relevante porque coincide con rasgos documentados en diversas especies durante sus primeras fases de domesticación natural –como zorros o ratones que viven en ambientes humanizados–.

    “Nuestros datos indican la prevalencia de síntomas de domesticación en etapas tempranas en áreas urbanas”, afirma el estudio.

    El trabajo se apoya en la hipótesis del Neural Crest Domestication Syndrome (NCDS), que plantea que los animales menos agresivos sobreviven mejor, lo que produce cambios en el desarrollo embrionario que derivan en hocicos más cortos, manchas blancas, orejas caídas o cerebros más pequeños.

    “Resaltamos a los mapaches como una nueva oportunidad para observar patrones de domesticación en etapas tempranas”, concluye la investigación.

    Este estudio afirma que los mapaches están teniendo signos de domesticación

    ¿Por qué no hay mapaches en Chile?

    Aunque los mapaches son capaces de adaptarse con facilidad a distintos entornos –desde bosques húmedos y ríos hasta ciudades densamente pobladas donde aprovechan la basura y alimento disponible– su distribución natural nunca ha incluido a Chile.

    Según la Enciclopedia Britannica, el mapache norteamericano (Procyon lotor) “tiene una distribución que va desde el norte de Canadá y gran parte de Estados Unidos hacia el sur, hasta Sudamérica”, pero ese avance llega solo hasta zonas tropicales y subtropicales.

    Además, la única especie sudamericana del género, el mapache cangrejero (Procyon cancrivorus), se encuentra “hasta el norte de Argentina”, sin proyectarse hacia territorios más fríos y secos como los que predominan en gran parte de Chile.

