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    La Roja oficializa la baja de una de sus principales figuras para enfrentar a la República Democrática del Congo

     
    Clemente Montes no estará disponible ante la República Democrática del Congo. CARLOS PARRA ZAGAL

    La selección chilena afina sus últimas piezas para su amistoso frente a la República Democrática del Congo, que finalmente se disputará este martes, al mediodía, en la localidad francesa de Orleans tras el veto de la comuna española de La Línea de la Concepción.

    Luego de la derrota 2-1 frente a Portugal en Oeiras, la Roja disputará su último amistoso de esta gira europea. Para la escuadra africana, este duelo será su último encuentro antes de su debut en el Mundial, donde se medirá con Portugal, el miércoles 17.

    Eso sí, durante las últimas horas, el conjunto nacional recibió una mala noticia tras confirmarse la baja del delantero Clemente Montes, una de las principales figuras de las nóminas de Nicolás Córdova.

    “El cuerpo médico de la selección chilena informa que el jugador Clemente Montes se encuentra en evolución de un cuadro respiratorio alto que ha impedido su normal participación en los entrenamientos”, informó la federación mediante un comunicado.

    El texto también indica que “para el adecuado cuidado de su salud, el jugador no estará disponible para el partido frente a la República Democrática del Congo, el día de mañana 9 de junio”.

    De este modo, Nicolás Córdova deberá buscar alternativas para suplir al delantero de Universidad Católica, quien pasa por el mejor momento de su carrera. Sin embargo, no pudo sumar minutos en esta gira debido a este problema de salud, por lo que ahora deberá recuperarse para ver si está disponible para el cierre de la primera rueda del torneo nacional.

    Más sobre:FútbolSelección chilenaLa RojaClemente MontesNicolás CórdovaRD del CongoChile

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