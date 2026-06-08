A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado. Foto referencial de archivo

Esta semana llega el siguiente desafío de la Roja, con el partido de República Democrática del Congo contra Chile, en el marco de su último amistoso.

La Selección Chilena jugará este partido como cierre de la Fecha FIFA de junio, luego de su duelo contra Portugal, donde cayó por 1-2.

Cabe recordar que el duelo se iba a desarrollar en España, donde se consideró cancelarlo ante el brote de ébola que afecta al país africano, lo que puso en alerta a las autoridades hispanas.

Cuándo juega Chile vs. Congo

El partido de Chile contra Congo es este martes 9 de junio, a las 12:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Stade de la Source de la ciudad de Orleands, Francia.

Por decisión de las autoridades competententes, este duelo se desarrollará con el recinto a puertas cerradas.

Dónde ver a Chile vs. Congo