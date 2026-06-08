Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

Al menos 32 personas murieron y más de 130 resultaron heridas tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la mañana de este lunes el sur de Filipinas.

El movimiento provocó derrumbes, deslizamientos de tierra, evacuaciones masivas y alertas de tsunami en varios países de Asia-Pacífico.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró a las 7:37 horas locales frente a la costa de la provincia de Sarangani, en la isla de Mindanao, a una profundidad de aproximadamente 35 kilómetros.

Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas. Foto: Europapress

Los temblores fueron percibidos con fuerza en amplias zonas del sur filipino e incluso en sectores de Indonesia ubicados a más de 400 kilómetros del epicentro.

Los datos hasta el momento

De acuerdo con Reuters, las autoridades filipinas elevaron el balance preliminar a al menos 32 fallecidos y 134 heridos , la mayoría víctimas de la caída de escombros y de deslizamientos de tierra desencadenados por el movimiento telúrico.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Sarangani, donde varias personas murieron tras un gran derrumbe.

La ciudad de General Santos, que cuenta con cerca de 700.000 habitantes, figura entre las zonas más afectadas.

Fotografías difundidas por autoridades locales muestran edificios parcialmente colapsados, comercios destruidos y grandes acumulaciones de hormigón en las calles.

Un video difundido por el gobierno local registró el derrumbe de un edificio que albergaba un local de comida rápida. En las imágenes se observa a peatones huyendo mientras una nube de polvo cubre la zona.

TAKBO!



Pinalad ang mga crew ng isang fast food chain na makatakbo palabas bago tuluyang gumuho ang gusali bunsod ng magnitude 7 na lindol na tumama sa General Santos City pasado alas-7:30 ng umaga ngayong Lunes, Hunyo 8. (Video courtesy of Asherxx)#lindolPH#generalsantoscity… pic.twitter.com/Z88LWLuMMm — Pilipinas Today (@PilipinasToday_) June 8, 2026

El terremoto ocurrió además en el momento en que las escuelas públicas retomaban las clases tras las vacaciones .

CNN reportó que en distintas provincias de Mindanao se registraron escenas de pánico entre estudiantes que buscaron refugio mientras el suelo se movía violentamente.

En la ciudad de Davao, más de un centenar de alumnos sufrió contusiones y varios se desmayaron debido al miedo, según informaron autoridades de emergencia a Associated Press.

PANOORIN: Kita ang pag-uga ng lupa dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental habang nagsasagawa ng flag ceremony sa unang araw ng klase.



Agad na ipinatupad ng mga guro at mag-aaral ang mga safety at disaster preparedness protocols ng… pic.twitter.com/pjZ0CWQm8F — GMA News (@gmanews) June 8, 2026

Las réplicas han complicado las labores de evaluación de daños.

Reuters señaló que la agencia sismológica filipina contabilizó posteriormente más de 200 réplicas , al menos nueve de ellas de gran intensidad. La más fuerte alcanzó una magnitud de 6,7.

¿Hay riesgo de tsunami?

El movimiento telúrico también activó alertas de tsunami en Filipinas, Indonesia, Malasia, Japón y Australia.

Según Reuters, en algunas zonas del norte de Indonesia se registraron olas de hasta 75 centímetros, lo que obligó a evacuar sectores costeros .

En Japón se observaron olas menores a 20 centímetros y se suspendieron temporalmente algunos servicios de transporte marítimo.

Sin embargo, las advertencias fueron levantadas varias horas después.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que la amenaza había disminuido considerablemente , aunque recomendó mantener la vigilancia ante posibles fluctuaciones del nivel del mar.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenó una respuesta inmediata para apoyar las tareas de rescate y evacuación.

“El gobierno nacional está actuando y no dejaremos atrás a Mindanao”, afirmó en una declaración citada por Reuters.

Filipinas se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. El país registra cientos de terremotos cada año debido a la interacción de varias placas tectónicas.

Hace apenas ocho meses, un terremoto de magnitud 6,9 dejó 79 muertos en la isla de Cebú, convirtiéndose en el desastre sísmico más letal que había afectado al país en más de una década.