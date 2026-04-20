Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

Estar atentos y hasta dormir vestidos, en caso de necesitar evacuar . Esas son las medidas que el gobierno de Japón le está pidiendo a sus habitantes, después del reciente terremoto de este lunes 20 de abril, a las 16:52 hora local, que tuvo una magnitud de 7.4 y cuyo epicentro se ubicó en las aguas del océano Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami que afectaría a toda la costa del país asiático, no obstante, después fue desestimada. Eso sí, la intensidad del sismo se sintió hasta en Tokio, donde según reportes, varios edificios se tambalearon con fuerza.

Afortunadamente, no hay víctimas mortales ni heridos.

Sin embargo, las autoridades japonesas advierten de un peligro latente: un riesgo ligeramente elevado de un megaterremoto que podría suceder la próxima semana. Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

Street lights rattled and flickered and pots and pans shook as a 7.4 magnitude earthquake hit off the coast of Japan Monday, prompting authorities to issue tsunami warnings and evacuation orders in some areas.



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Por qué podría haber un megaterremoto en Japón

Según informaron las autoridades japonesas, las probabilidades de que haya un megaterremoto la próxima semana —tras el terremoto 7.4 de este lunes— aumentó en un 1%. Aunque suena como una cifra pequeña, en la práctica es bastante significativa y catastrófica, según los expertos.

“Si bien no se sabe con certeza si se producirá un terremoto de gran magnitud, les pedimos que tomen medidas de prevención de desastres, entendiendo que deben proteger sus propias vidas”, dijo Yugo Masuya, funcionario del gabinete.

De acuerdo al comunicado que lanzó la Agencia Meteorológica de Japón, el riesgo de un megaterremoto recae en que el sismo 7.4 “se produjo en una ubicación que podría afectar la zona de origen prevista de un megaterremoto a lo largo de la Fosa de las Kuriles y la Fosa de Japón” .

Junto con el gran sismo, podrían llegar tsunamis de alta magnitud y otros temblores fuertes a lo largo de la costa del Pacífico, desde Hokkaido hasta la prefectura de Chiba.

Réplicas registradas hasta ahora en Japón, tras el terremoto 7.4.

Las medidas de prevención que exige el gobierno japonés responden a un plan que se puso en marcha en 2022, le explica Luis Donoso, sismólogo y académico de Geofísica de la Universidad del Desarrollo a La Tercera.

“En el caso de ocurrir un sismo mayor que 7 en Japón, se activa esta alerta preventiva por una semana de observación , porque antes del sismo del 11 de marzo de 2011 (que fue un 9.0), ocurrió un 7.3 en la misma zona”.

Entonces, los japoneses ahora consideran que cualquier sismo de 7 para arriba puede ser un indicador previo, y no un evento aislado o simple.

Esto no significa que un megaterremoto vaya a ocurrir de forma inminente tras un sismo fuerte, pero las medidas de prevención buscan evitar desastres y pérdidas humanas.

Además, según Donoso, en el actual episodio en Japón, son siete prefecturas que, en caso de un gran sismo, podrían ser gravemente afectadas por un tsunami de olas que podrían superar los 3 metros. Las réplicas posteriores podrían llegar a ser de 7 grados o superior.

Las medidas preventivas de Japón ante un gran sismo

“Lo que se le pide a la gente es reforzar medidas preventivas durante una semana: confirmar su ruta de evacuación, preparativos internos e incluso dormir vestidos si es necesario , a tal nivel que puedan moverse sin problemas y evacuar con la ropa con la que están durmiendo”, explica Donoso.

También han solicitado que los habitantes preparen una mochila de emergencia con una linterna y radio, que dejen los zapatos en la almohada para acelerar la evacuación, en caso de ser necesario, y evitar colocar objetos pesados cerca de la cabeza donde se duerme.

“Se espera que la gente mantenga su vida cotidiana durante aproximadamente una semana, al tiempo que se prepara para actuar de inmediato si es necesaria una evacuación rápida”.

Y es que, según las proyecciones de los especialistas en Japón, un terremoto de gran magnitud podría dejar cifras devastadoras: entre 100.000 y 190.000 fallecidos y 220.000 edificios destruidos aproximadamente.

Además, en el caso de la Fosa de Japón y la Fosa de las Kuriles, se estima que 64.000 personas podrían correr el riesgo de perder la vida al quedar atrapadas en un tsunami o pasar largos períodos a la intemperie.

Según las autoridades, “la probabilidad de un terremoto posterior disminuye cuanto mayor sea el tiempo transcurrido desde el terremoto anterior y cuanto más lejos esté la zona del epicentro del terremoto anterior”.