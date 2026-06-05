Akriila anuncia firma con Atlantic Records y estrena su single “suave” junto a Jane Remover

La cantante, compositora y sensación del rap chilena AKRIILA unió fuerzas con la aclamada estrella digicore Jane Remover para su nuevo single “suave”, disponible en todas las plataformas. Esta nueva canción inaugura la firma de AKRIILA con Atlantic Records.

“suave” muestra a las dos artistas innovadoras unirse para crear un éxito de club de alt-pop bilingüe que fusiona una variedad de influencias a través de una neblina de sintetizadores distorsionados, voces íntimas y texturas indie-hyperpop. Además, le acompaña el estreno de un video musical oficial dirigido por el cineasta/fotógrafo Joaquin Castillo, radicado en Nueva York, disponible en Youtube.

AKRIILA, quien presentó por primera vez “suave” el fin de semana pasado con una concurrida actuación pop-up B2B junto a Jane Remover en Milky’s en East Los Angeles, CA, pasará varios meses de tour, incluyendo una gira debut en EE. UU. que agotó entradas inmediatamente después de su anuncio, lo que provocó varias fechas adicionales y el cambio a recintos más grandes.

La gira comienza con una presentación de tres noches en Elsewhere en Brooklyn, NY, del 7 al 9 de julio, seguida de fechas muy esperadas en Chicago, Los Ángeles y San Francisco. Recientemente, también anunció su gira “lucy”, en la que se presentará en recintos de toda Latinoamérica.

Mira el videoclip de Suave a continuación