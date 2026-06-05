Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

El actor estadounidense James Handy, reconocido por sus participaciones en películas como Top Gun: Maverick y Jumanji, falleció a los 81 años tras ser apuñalado en el exterior de su vivienda en Tarzana , al noroeste de Los Ángeles, California.

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el hecho ocurrió la mañana del miércoles 3 de junio.

Los agentes acudieron al domicilio después de recibir una llamada al 911 en la que un hombre reportó un incidente y confesó el crimen.

Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

El sospechoso del caso

De acuerdo con el audio de la llamada, difundido por medios estadounidenses, la persona afirmó: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado” .

Al llegar al lugar, los policías encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su casa con una herida de arma blanca en el pecho.

Aunque fue trasladado a un hospital, posteriormente se confirmó su muerte.

El principal sospechoso es Michael Gledhill, de 44 años, identificado como el hijo de la pareja del actor .

Fue detenido en el lugar y posteriormente acusado de asesinato. Su fianza fue fijada en dos millones de dólares.

La muerte de Handy fue confirmada por su representante, Pam Ellis-Evenas, quien expresó su pesar tras conocerse que la víctima del ataque era el actor neoyorquino.

Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

La carrera de Handy

Nacido en Nueva York, James Handy desarrolló una extensa carrera en cine y televisión durante casi cinco décadas.

Aunque nunca alcanzó el estatus de estrella de Hollywood, se convirtió en uno de los rostros secundarios más reconocibles de la industria, acumulando cerca de 150 créditos en pantalla .

Entre sus trabajos más conocidos figuran sus apariciones en películas como Jumanji (1995), Arachnophobia, Unbreakable, Logan y Top Gun: Maverick (2022), donde interpretó a Jimmy, el camarero que aparece en la exitosa secuela protagonizada por Tom Cruise.

También tuvo participaciones recurrentes en series como Alias, Policías de Nueva York (NYPD Blue) y Melrose Place, además de intervenir en producciones populares como ER, La Ley y el Orden, The West Wing, The X-Files, Criminal Minds, Castle, CSI y NCIS: Los Angeles.

Su última aparición en la pantalla fue precisamente en Top Gun: Maverick , una de las películas más exitosas de los últimos años.

Con una trayectoria marcada por decenas de papeles secundarios en grandes producciones, Handy dejó una huella constante en la televisión y el cine estadounidense.