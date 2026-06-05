CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    El actor neoyorquino desarrolló una carrera de casi cinco décadas en Hollywood, con participaciones en películas como Logan, Unbreakable y Arachnophobia, además de series como Alias, NYPD Blue, Criminal Minds y NCIS: Los Angeles.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    El actor estadounidense James Handy, reconocido por sus participaciones en películas como Top Gun: Maverick y Jumanji, falleció a los 81 años tras ser apuñalado en el exterior de su vivienda en Tarzana, al noroeste de Los Ángeles, California.

    Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el hecho ocurrió la mañana del miércoles 3 de junio.

    Los agentes acudieron al domicilio después de recibir una llamada al 911 en la que un hombre reportó un incidente y confesó el crimen.

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    El sospechoso del caso

    De acuerdo con el audio de la llamada, difundido por medios estadounidenses, la persona afirmó: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

    Al llegar al lugar, los policías encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su casa con una herida de arma blanca en el pecho.

    Aunque fue trasladado a un hospital, posteriormente se confirmó su muerte.

    El principal sospechoso es Michael Gledhill, de 44 años, identificado como el hijo de la pareja del actor.

    Fue detenido en el lugar y posteriormente acusado de asesinato. Su fianza fue fijada en dos millones de dólares.

    La muerte de Handy fue confirmada por su representante, Pam Ellis-Evenas, quien expresó su pesar tras conocerse que la víctima del ataque era el actor neoyorquino.

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    La carrera de Handy

    Nacido en Nueva York, James Handy desarrolló una extensa carrera en cine y televisión durante casi cinco décadas.

    Aunque nunca alcanzó el estatus de estrella de Hollywood, se convirtió en uno de los rostros secundarios más reconocibles de la industria, acumulando cerca de 150 créditos en pantalla.

    Entre sus trabajos más conocidos figuran sus apariciones en películas como Jumanji (1995), Arachnophobia, Unbreakable, Logan y Top Gun: Maverick (2022), donde interpretó a Jimmy, el camarero que aparece en la exitosa secuela protagonizada por Tom Cruise.

    También tuvo participaciones recurrentes en series como Alias, Policías de Nueva York (NYPD Blue) y Melrose Place, además de intervenir en producciones populares como ER, La Ley y el Orden, The West Wing, The X-Files, Criminal Minds, Castle, CSI y NCIS: Los Angeles.

    Su última aparición en la pantalla fue precisamente en Top Gun: Maverick, una de las películas más exitosas de los últimos años.

    Con una trayectoria marcada por decenas de papeles secundarios en grandes producciones, Handy dejó una huella constante en la televisión y el cine estadounidense.

    Lee también:

    Más sobre:James HandyActorMuerteLos AngelesEstados UnidosHollywoodCelebridadesPelículasSeriesCrimenTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Rentabilidad acelerada o marca dominante: en qué se diferencian y cuál será el valor de Anthropic y OpenAI

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    Grupo Pampa compra acciones de SQM por más de US$60 millones en la semana

    Lo más leído

    1.
    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    2.
    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    3.
    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    4.
    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    5.
    Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio

    Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio

    6.
    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos
    Chile

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    Los coqueteos de Boric con volver a ser candidato presidencial en su aventura por Europa

    Marisol Durán, rectora de la UTEM: “Es delicado vincular la gratuidad con sanciones punitivas”

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae
    Negocios

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

    La belleza de la duda

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam
    El Deportivo

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam

    Muere José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino

    La FIFA da a conocer los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos en el Mundial de Norteamérica 2026

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    Angelo Pierattini en el Nescafé de las Artes: una celebración eléctrica del milagro de la vida

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política
    Mundo

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política

    Kim Jong-un revela planta de combustible nuclear y advierte que reforzará su arsenal de disuasión

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia