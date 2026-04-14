La historia detrás de la distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

El estreno de la tercera temporada de Euphoria, este domingo 12 de abril, no solo volvió a poner en el centro a la exitosa serie de HBO, sino también a una supuesta tensión que desde hace meses rodea a sus dos protagonistas: Zendaya y Sydney Sweeney .

Ambas actrices compartieron pantalla desde el inicio del drama juvenil y, según reportes, llegaron a tener una relación cercana durante los primeros años de rodaje.

Sin embargo, distintas publicaciones internacionales aseguran que hoy la relación estaría marcada por la distancia y, en algunos casos, derechamente por un quiebre.

La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria. Foto: HBO

¿Qué sucedió entre ambas actrices?

De acuerdo con reportes del periódico Daily Mail, el distanciamiento tendría como principal origen sus diferencias políticas .

Sweeney ha sido vinculada a posturas conservadoras en Estados Unidos e incluso asociada públicamente a figuras como Donald Trump.

Mientras que Zendaya ha manifestado abiertamente posiciones contrarias, incluyendo mensajes críticos hacia el actual presidente durante procesos electorales.

Ese contraste se habría agudizado en 2025, tras una serie de polémicas protagonizadas por Sweeney .

Una de las más comentadas fue su campaña con American Eagle, donde un juego de palabras entre “jeans” y “genes” generó acusaciones de connotaciones raciales y debates sobre estándares de belleza.

La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

La controversia escaló luego de una entrevista con GQ, en la que la actriz evitó disculparse y respondió de forma ambigua a las críticas.

Según The Tab, este episodio no solo provocó reacciones negativas en redes sociales, sino también incomodidad dentro del propio entorno de la industria.

“Es una situación difícil para Zendaya”

Algunas celebridades marcaron distancia públicamente, y comenzaron a circular versiones de que Zendaya prefería no compartir instancias promocionales con su compañera de elenco para no verse asociada a la polémica.

En esa línea, fuentes citadas por el Daily Mail aseguran que la protagonista de Dune habría optado por evitar entrevistas conjuntas y apariciones públicas junto a Sweeney, especialmente en el contexto del lanzamiento de la nueva temporada.

“Es una situación difícil para Zendaya, porque si aparece junto a Sydney, podría interpretarse como una validación de sus posturas” , señaló una fuente cercana a producción al Daily Mail el año pasado.

La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

Sin embargo, la información no ha sido confirmada por sus protagonistas.

Sitios como FandomWire advierten que gran parte de estos antecedentes se basa en rumores y fuentes no verificadas, y que ni las actrices ni HBO han emitido declaraciones oficiales al respecto.

De hecho, algunas versiones apuntan a que la supuesta rivalidad podría estar amplificada por el interés mediático y el historial reciente de controversias en torno a Sweeney.