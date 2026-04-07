Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

El gobierno del Reino Unido decidió prohibir la entrada al país del rapero estadounidense Kanye West (también conocido como Ye) fundado en su historial de declaraciones antisemitas.

La medida, informada este martes, impidió su participación como cabeza de cartel en el festival Wireless, uno de los eventos de música urbana más importantes de Londres, según informó The New York Times.

Según explicó un portavoz del Ministerio del Interior británico a la BBC, las autoridades rechazaron la solicitud de viaje del artista al considerar que “su presencia no sería beneficiosa para el bien público” .

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Festival cancelado en Londres

La decisión llegó tras varios días de debate político y mediático en torno a su visita, luego de que se anunciara que encabezaría el evento musical de tres días programado para julio.

Como consecuencia directa de la medida, la productora Festival Republic confirmó la cancelación del festival.

Entre 2022 y 2025, Ye hizo múltiples comentarios en redes sociales en contra de la comunidad judía .

Su cuenta en X ha sido suspendida en más de una ocasión por este tipo de dichos y su relación comercial con Adidas también se quebró por estos motivos.

En enero de este año, sin embargo, el artista pidió disculpas por sus dichos antisemitas y justificó sus actos por un accidente automovilístico que lo habría llevado a una lesión cerebral y posterior trastorno de bipolaridad.

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Las reacciones del caso

El primer ministro británico, Keir Starmer, también se pronunció públicamente sobre el caso.

A través de su cuenta en X, afirmó que “Kanye West nunca debió haber sido invitado a encabezar el cartel de Wireless” y añadió que su gobierno “apoya firmemente a la comunidad judía” y seguirá combatiendo “el veneno del antisemitismo”.

Kanye West should never have been invited to headline Wireless.



This government stands firmly with the Jewish community, and we will not stop in our fight to confront and defeat the poison of antisemitism.



We will always take the action necessary to protect the public and… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 7, 2026

Horas antes de que se confirmara la prohibición, el propio artista intentó revertir la decisión.

En un comunicado, Kanye expresó su intención de viajar a Londres para promover “unidad, paz y amor a través de mi música” y aseguró estar dispuesto a reunirse con representantes de la comunidad judía británica .

“Sé que las palabras no bastan. Tendré que demostrar el cambio con mis acciones”, afirmó.

Sin embargo, sus declaraciones no lograron disipar las críticas.

Desde la Junta de Diputados de los Judíos Británicos señalaron que estarían dispuestos a reunirse con el rapero “como parte de su proceso de sanación”, pero solo si aceptaba no actuar en el festival.

La organización recordó además que “ha pasado menos de un año desde que Kanye West lanzó una canción titulada ‘Heil Hitler’, la culminación de tres años de antisemitismo espantoso”.