El negocio de Airbnb en Chile y el plan global que traerán al país

Airbnb se ha convertido en el mayor dolor de cabeza de las cadenas hoteleras en todo el mundo. La plataforma digital de hospedaje fue fundada en 2008 en San Francisco, Estados Unidos, pero llegó oficialmente a Latinoamérica en 2012, abriendo su primera oficina de la región en Sao Paulo, Brasil, y desde ahí se extendió a Chile y Argentina.

Hoy ofrecen más de nueve millones de alojamientos en todo el mundo. Y desde que partieron hasta ahora, han generado más de US$400 mil millones en ingresos para sus anfitriones. “Eso es un monto muy importante. Muchas de las personas que son anfitriones, reciben ingresos que les ayudan a vivir, pagar sus hipotecas, estudios”, comenta Juan David Borrero, director global de alianzas y desarrollo comercial de Airbnb, en conversación con Pulso.

airbnb

Sobre el desarrollo de su negocio en el país, afirma: “Chile es un mercado muy interesante para nosotros. Es más, lo que hemos visto, es que brindar servicios de anfitrión contribuye con cerca de US$1.300 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile (en 2024). Obviamente es una actividad económica superimportante”.

Borrero afirma que en el país ocurre algo particular: “El 70% de los viajes son domésticos, lo que dice que a los chilenos les encanta explorar Chile. Y el 60% de estas reservas son destinos rurales. Entonces, no necesariamente visitan solo Santiago o Viña del Mar, sino también diferentes lugares dentro de Chile”, puntualiza.

También resalta que ”el 90% de anfitriones en Chile tiene cinco estrellas. Entonces, obviamente es una comunidad muy activa y nos está yendo muy bien por allá”.

Dentro de Chile, Borrero explica que las ciudades que concentran más reservas en Airbnb son Santiago, Viña del Mar y Pucón.

Sobre los planes que vienen, el ejecutivo destaca el anuncio que hizo esta semana Airbnb a nivel global, y asegura que muchos de esos servicios, y probablemente todos ellos, llegarán a Chile en el corto plazo.

Este miércoles Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb, dio a conocer en San Francisco los nuevos planes que tiene la compañía, que entre otras cosas incluyen ofrecer arriendo de autos, entregas de supermercado en alojamientos de Airbnb, traslados al aeropuerto, custodia de equipaje antes del check-in o después del check-out, e inclusive experiencias exclusivas en el mundial de fútbol.

Además hizo otro anuncio: esta temporada piensan incorporar miles de hoteles boutique e independientes en su plataforma, donde estarán excluidas las cadenas hoteleras. El lanzamiento inicialmente será realizado en 20 de los principales destinos de todo el mundo, incluyendo Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur, pero luego se irán agregando más ciudades a lo largo del año.

Al respecto, Borrero no descarta que en el futuro Chile sea incorporado. De hecho, asegura que es “parte de la estrategia”. Asimismo, argumenta que “lo que nosotros hemos visto, no es que los alojamientos tengan que perder para que los hoteles ganen. Más de la mitad de personas que se queda en un hotel en Airbnb, luego regresa y se queda en un alojamiento. Entonces, yo creo que las dos ofertas pueden convivir”.

Si bien afirma que “no hay una fecha exacta” para que lleguen a Chile todos estos nuevos servicios que está incorporando Airbnb más allá de los alojamientos, sí sostiene que “nuestra intención es que, eventualmente, todos los servicios estén disponibles en Chile. Entonces, empezamos en ciertas ciudades de Estados Unidos, la entrega del supermercado ahora está disponible solo en 27 ciudades de Estados Unidos, eventualmente estará disponible en todo Estados Unidos, pero a futuro nos gustaría que obviamente todos los servicios estén disponibles en todo el mundo”.

DADO RUVIC

La mayoría de estos nuevos servicios que empezó a incorporar Airbnb es con distintas alianzas que concretaron, como con Instacart para le entrega de supermercado en Estados Unidos, o con Bounce para la custodia de equipaje. “Alrededor del mundo trabajaremos en alianza con cualquier compañía que pueda ofrecer esos servicios”, asegura Borrero.

Sobre la fecha en que esto debería llegar a Chile, señala que “no tengo un timeline así perfecto, pero obviamente estamos tratando de que esté disponible en todo el mundo lo antes posible”.

Mundial de Fútbol 2026

Ahora Airbnb está poniendo foco en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y sus expectativas son altas. Borrero indica que con este gran evento han visto mucha demanda de personas que quieren pasar el verano del Hemisferio Norte en Estados Unidos, Canadá y México.

“Estamos viendo una demanda muy alta. Deloitte publicó un estudio donde estimaron que 380 mil personas se van a quedar en Airbnb durante el torneo. Nosotros estamos viendo los números, y va a ser mucho más alto que eso. Es más, creo que este va a ser el evento más grande en la historia de Airbnb”, manifiesta.

Y lo ejemplifica así: “En febrero recibimos casi 200 mil personas para las olimpiadas de invierno, que fue en Milán-Cortina. El Mundial de Fútbol va a ser mucho más grande. Entonces, estamos muy emocionados. 16 ciudades sede en tres países, estamos haciendo muchas cosas para este evento”.