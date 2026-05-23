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    Explosión de gas en mina de carbón deja al menos 90 fallecidos en una provincia de China

    El presidente chino, Xi Jinping instruyó reforzar las operaciones de búsqueda y el tratamiento de heridos, así como perseguir legalmente a los responsables del accidente.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Xinhua

    Una explosión de gas en la mina de Liushenyu, en la provincia de Shanxi en China deja al menos 90 personas fallecidas y nueve siguen desaparecidas, según informaron las autoridades.

    El accidente ocurrió pasadas las 19 horas de este viernes y de acuerdo con información de los medios locales, 247 trabajadores se encontraban en el lugar durante el hecho.

    La agencia Xinhua, señaló que el presidente Xi Jinping instó a un esfuerzo total para rescatar a los desaparecidos y tratar a los heridos. También pidió un “manejo adecuado de las secuelas del accidente” y una investigación exhaustiva sobre su causa, con la persecución de responsabilidades conforme a la ley.

    Más tarde, la agencia reportó que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina quedó “bajo control de las autoridades“.

    Asimismo, desde el Ministerio de Gestión de Emergencias enviaron seis equipos nacionales de rescatistas para casos de emergencias en minas, con un total de 345 efectivos y sus respectivos equipos.

    Hasta el momento, este es el segundo accidente minero más mortífero de China, tras un accidente en 2009 en la provincia de Heilongjiang en que más de 100 trabajadores perdieron la vida.

    La provincia de Shanxi tiene una población de unos 34 millones de habitantes, es conocida como “la capital del carbón” en China y genera más de 1.300 millones de toneladas de carbón al año.

    Lee también:

    Más sobre:ChinaShanxiAccidente mineroExplosiónXi Jinping

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